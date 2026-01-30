 Open menu
Business, M&A, Steuer

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

©ejn

Wien/Nürnberg. Die deutsche Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt den Wiener Branchenkollegen Causa: Die Österreich-Präsenz wächst deutlich.

Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl will mit der Integration der Wiener Kanzlei Causa und ihrem 28-köpfigen Team die Präsenz auf dem österreichischen Markt gezielt ausbauen, so eine Aussendung.

„Unser Ziel ist klar: Wir möchten vor Ort als verlässlicher Wegbegleiter und Wegbereiter fungieren, der Unternehmen auf ihrem Kurs zu nachhaltigem Erfolg führt und Chancen in komplexen Märkten sichert“, wird Prof. Christian Rödl zitiert, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Rödl.

Die beiden Partner

Hauptsitz von Rödl ist Nürnberg, man hat 6.000 Beschäftigte in 50 Ländern. In Österreich hatte Rödl bisher bereits ein Büro in Wien. Kanzlei Causa wurde 1980 gegründet und ist laut den Angaben mit einem ganzheitlichen Ansatz und interdisziplinärem Führungsteam – Andreas Krammer, Gregor Frieb und Daniela Lang – auf All-Round-Beratung für steuerliche und wirtschaftliche Fragestellungen spezialisiert.

Das Führungsteam vereine Expert:innen aus den Bereichen Steuerberatung, Advisory und Business Process Outsourcing. Die Branchenschwerpunkte reichen demnach von Gesundheit & Pharma, KMUs & Freiberufler, Industrie und Handel über Immobilien und Vermietung bis Gewerbe, Privatstiftungen, Bau und Gastronomie.

Die Statements

„Unser Anspruch ist es, Orientierung zu geben und immer die Chancen unserer Klientinnen und Klienten in den Mittelpunkt zu stellen – dafür stehen wir mit Handschlagqualität und dem Willen zur stetigen Weiterentwicklung. Mit Rödl ebnen wir künftig den Weg für gemeinsame Erfolge und innovative Lösungen“, so Andreas Krammer. „Mit Rödl schaffen wir eine zukunftssichere Brücke zwischen internationaler Beratung und lokaler Umsetzung. Dieser nächste Schritt macht uns gemeinsam stärker“, so Gregor Frieb.

