Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

Österreich. Clemens Stieger ist neuer Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland im Wiener Büro.

Clemens Stieger wurde per 1. Jänner 2026 zum Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland in Österreich ernannt, so eine Aussendung. Er ist seit 2022 an Bord und als Rechtsanwalt auf Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions sowie Immobilienrecht spezialisiert.

Die Aufgabe

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liege in der Beratung internationaler Mandanten bei komplexen Immobilien- und Unternehmenstransaktionen. Dazu komme besondere Erfahrung bei grenzüberschreitenden Beteiligungserwerben sowie bei der rechtlichen Begleitung von Betriebsansiedlungen ausländischer Unternehmen in Österreich und bei internationalen Restrukturierungen. Die Branchen reichen von Industrie- und Gewerbeunternehmen, insbesondere aus den Bereichen Pharma und Biotechnologie sowie erneuerbare Energien bis zu Photovoltaik und Elektrotechnik.

„M&A-Praxis maßgeblich mitgeprägt“

„Mit der Aufnahme von Clemens Stieger in den Partnerkreis setzen wir ein klares Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Kanzlei. Er hat unsere M&A und gesellschaftsrechtliche Praxis in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt und überzeugt durch exzellente fachliche Kompetenz ebenso wie durch unternehmerisches Denken. Unsere Mandanten schätzen ihn als verlässlichen und strategischen Berater“, so Georg Röhsner, Managing Partner von Eversheds Sutherland in Österreich.