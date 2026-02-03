SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

Wolfgang Berger berichtet über das Vorab­entscheidungs­ersuchen des BFG an den EuG in Bezug auf die Frage, ob die rechtzeitige Mitteilung einer ausländischen UID seit den Quick Fixes 2020 eine materielle Voraus­setzung für die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen ist. Außerdem: Entscheidungen zB zur Tragung der Pflegeheimkosten des Vaters, zu OECD & Homeoffice uvm.

