SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

Wolfgang Berger berichtet über das Vorabentscheidungsersuchen des BFG an den EuG in Bezug auf die Frage, ob die rechtzeitige Mitteilung einer ausländischen UID seit den Quick Fixes 2020 eine materielle Voraussetzung für die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen ist. Außerdem: Entscheidungen zB zur Tragung der Pflegeheimkosten des Vaters, zu OECD & Homeoffice uvm.
