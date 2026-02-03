 Open menu
Bildung & Uni, Business, Finanz, Recht, Steuer, Tools, Werbung

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

Wolfgang Berger berichtet über das Vorab­entscheidungs­ersuchen des BFG an den EuG in Bezug auf die Frage, ob die rechtzeitige Mitteilung einer ausländischen UID seit den Quick Fixes 2020 eine materielle Voraus­setzung für die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen ist. Außerdem: Entscheidungen zB zur Tragung der Pflegeheimkosten des Vaters, zu OECD & Homeoffice uvm.

>>> Weiter(Werbung)

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. SteuerExpress: Regierungsvorlage zum NaBeG, Erleichterungen durch das EU-Omnibus-Paket I und mehr
  2. SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr
  3. SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr
  4. SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Neu in Finanz:

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Neu in Recht:

Wolf Theiss: Kein Geld mehr am ersten Krankheitstag in Rumänien

Nationalrat will mehr Rechtssicherheit für „Ethical Hacking“ schaffen

Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

EdTech-Unicorn Multiverse kauft StackFuel mit Taylor Wessing

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

2026 zieht KI in die Werkshallen ein: Billig wird es nicht, so Deloitte

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Neu in Bildung/Uni:

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Neu in Personalia:

Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Gregor Saxinger ist jetzt Anwalt bei FSM Rechtsanwälte

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

EdTech-Unicorn Multiverse kauft StackFuel mit Taylor Wessing

Österreichische Rechts-KI von Codara startet mit Justiz als Testuser