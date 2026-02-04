European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Interessenvertretungen. Cristiano Borean, Chief Financial Officer der Generali Group, ist neuer Vorsitzender der Branchenvereinigung European Insurance CFO Forum.

Das European Insurance CFO Forum versteht sich laut einer Aussendung als hochrangige Diskussionsgruppe, die 2002 von den Finanzvorständen großer europäischer Versicherungsgesellschaften ins Leben gerufen wurde.

Eine Plattform für die CFOs der Versicherer

Das CFO Forum vertrete die Interessen seiner Mitglieder, die einen bedeutenden Teil der europäischen Versicherungsbranche repräsentieren, in Fragen der Finanz-, Aufsichts- und Nachhaltigkeitsregulierung.

