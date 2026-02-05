 Open menu
Bildung & Uni, Business, Motor

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

Arno Eichberger, Martin Peter, Horst Bischof, Severin Stadler ©Lunghammer / TU Graz

Graz. Die TU Graz und Magna haben das neue Advanced Driving Simulation Center am Campus Inffeldgasse eröffnet – mit hochmodernem Fahrsimulator.

Im neuen Advanced Driving Simulation Center am Campus Inffeldgasse haben die TU Graz und Magna einen neuen Fahrsimulator vorgestellt. Dieser soll laut Aussendung das Fahrerlebnis auf äußerst realistische Art darstellen können.

„Das Advanced Driving Simulation Center ist ein Ergebnis der jahrzehntelangen Innovationspartnerschaft von Magna und der Technischen Universität Graz“, so TU Graz-Rektor Horst Bischof: „Mit diesem Fahrsimulator verfügen wir nun über eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur, die den Automobil- und Mobilitätsstandort Österreich nachhaltig aufwertet.“

Magna übernahm die Anschaffungs- und Installationskosten, die TU Graz finanziert den laufenden Betrieb des Advanced Driving Simulation Centers, heißt es.

Exaktere Fahrzeugstudien

Forschungs- und Entwicklungsteams können mit dem Simulator unterschiedliche Fahrzeuge, Fahrwerks- und Reifensetups sowie verschiedene Fahrerassistenzsysteme (ADAS) testen.

„Das Advanced Driving Simulation Center erlaubt uns Fahrzeugstudien durchzuführen, deren Ergebnisse exakt mit den physikalischen Gegebenheiten der realen Welt übereinstimmen“, so Arno Eichberger, der als Leiter des Instituts für Fahrzeugtechnik für den wissenschaftlichen Betrieb des Prüfstands zuständig ist: „Mit dem neuen Simulator schließen wir die Lücke zwischen theoretischer Fahrzeugmodellierung und realer menschlicher Wahrnehmung unserer Testfahrer.“

Magna will das Advanced Driving Simulation Center in Entwicklungsprojekten mit internationalen Automobilherstellern nutzen und Innovation im Rahmen von Forschungsprojekten am Standort forcieren. „Zu den wichtigsten Einsatzbereichen zählen die Optimierung und Abstimmung von Fahrwerk und Reifen verschiedenster Fahrzeugtypen in frühen Phasen von Entwicklungsprojekten, weit bevor echte Fahrzeugprototypen zur Verfügung stehen. Das beschleunigt Entwicklungsprozesse und schafft zusätzlichen Raum für Innovationen“, so Severin Stadler, Leiter F&E bei Magna.

Vibrationen als Problem bei E-Autos

Aufgrund seiner hohen Bandbreite könne der Simulator selbst feinste Vibrationen generieren, die von verschiedenen Straßenbelägen im Fahrzeug ausgelöst werden. „Das ist für die Optimierung von Elektrofahrzeugen essenziell, da Insassen diese Vibrationen wegen der fehlenden Motorgeräusche viel stärker wahrnehmen als bei Verbrennern“, so Arno Eichberger.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Georg Winter & Michael Bronstein, Aithyra Institut

Weitere Meldungen:

  1. TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß
  2. Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin
  3. Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie
  4. Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Neu in Finanz:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Neu in Recht:

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance

Wolf Theiss: Kein Geld mehr am ersten Krankheitstag in Rumänien

Nationalrat will mehr Rechtssicherheit für „Ethical Hacking“ schaffen

Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

2026 zieht KI in die Werkshallen ein: Billig wird es nicht, so Deloitte

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Neu in Bildung/Uni:

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Neu in Personalia:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Gregor Saxinger ist jetzt Anwalt bei FSM Rechtsanwälte

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

EdTech-Unicorn Multiverse kauft StackFuel mit Taylor Wessing