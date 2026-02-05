 Open menu
Business

Homeoffice: Wirtschaftskammer Wien gibt Tipps gegen Cyberattacken

©ejn

Wien. Kriminelle nützen den Homeoffice-Trend zunehmend für Cyberangriffe aus. Die Wirtschaftskammer Wien gibt Unternehmen daher fünf Tipps für mehr Sicherheit.

Jeder sechste Cyberangriff gegen Unternehmen in Wien ist erfolgreich. Das geht aus einer jüngsten Studie von KPMG hervor. Ein Einfallstor für Cyberkriminelle, das gerne vergessen wird, ist Homeoffice, wenn Mitarbeiter über mobile Endgeräte auf Unternehmensnetzwerke zugreifen.

Unsichere Router, private WLANs und ungeschützte Endgeräte erleichtern Cyberattacken. Und Cyberkriminelle nutzen diese Schwachstellen gezielt aus, um sich Zugang zu firmeninternen Systemen zu verschaffen.

VPN als wichtige Basis

„Ein gut konfiguriertes VPN mit starker Authentifizierung ist nach wie vor ein weiterer guter Baustein zu einem umfassenden Schutz, um potenzielle Angriffe auf Firmennetzwerke möglichst zu verhindern“, so Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der WK Wien in einer Aussendung.

Ein VPN (Virtual Private Network) verschlüsselt Daten zwischen Endgerät und Unternehmensnetzwerk und schafft damit einen geschützten Tunnel gegen Abhörversuche. Moderne VPN-Lösungen bieten zusätzliche Schutzmechanismen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, rollenbasierte Zugangskontrollen und automatisierte Sicherheitsupdatens.

„Entscheidend ist eine Kombination aus technischem Schutz und bewusstem Verhalten. Ein VPN hilft nur dann, wenn Nutzer sichere Passwörter verwenden, Updates durchführen und verdächtige Aktivitäten erkennen“, so Rüdiger Linhart, IT-Sprecher der Fachgruppe UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung, Informationstechnologie) der WK Wien.

Fünf Tipps für Unternehmen

Zunehmend stärker von Cyberattacken bedroht sind vor allem Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die über keine eigene IT-Abteilung verfügen. Für alle Unternehmen empfiehlt die WK Wien folgende Abwehrmechanismen gegen Cyberattacken:

  • Verpflichtende Nutzung von VPN für alle externen Zugriffe
  • Regelmäßige Updates von VPN-Gateways, Routern und Endgeräten
  • Multifaktor-Authentifizierung für sensible Bereiche
  • Cybersecurity-Schulungen für Mitarbeiter
  • Regelmäßige Sicherheitstests und Notfallübungen

„Homeoffice gehört für viele Unternehmen bereits zum Standard, auch um für junge Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Umso wichtiger ist es, die Awareness für die Cybersicherheitsthematik auch hier zu erhöhen“, so Heimhilcher.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Nationalrat will mehr Rechtssicherheit für „Ethical Hacking“ schaffen
  2. North America Day der WKO: Die Business-Aussichten in der Ära Trump
  3. Steuertipps: Das sollten Privatpersonen vor dem Jahresende tun
  4. Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Neu in Finanz:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Neu in Recht:

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance

Wolf Theiss: Kein Geld mehr am ersten Krankheitstag in Rumänien

Nationalrat will mehr Rechtssicherheit für „Ethical Hacking“ schaffen

Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

2026 zieht KI in die Werkshallen ein: Billig wird es nicht, so Deloitte

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Neu in Bildung/Uni:

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Neu in Personalia:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Gregor Saxinger ist jetzt Anwalt bei FSM Rechtsanwälte

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

EdTech-Unicorn Multiverse kauft StackFuel mit Taylor Wessing