 Open menu
Business, Recht

Management Board von Binder Grösswang wird verlängert

©ejn

Wien. Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang hat das bestehende, 2024 gewählte Management Board im Amt bestätigt.

Zum Start des neuen Geschäftsjahres am 2. Februar 2026 setze Binder Grösswang auf Kontinuität und bestätigt das bestehende Führungsteam, das das Management Board der Kanzlei bildet, so eine Aussendung.

Das ist das Management Board von Binder Grösswang

Das Management Board setzt sich damit weiterhin wie folgt zusammen:

  • Stefan Tiefenthaler, Partner Banking & Finance: Managing Partner und Sprecher der Kanzlei
  • Florian Khol, Partner Corporate/M&A und Kapitalmarktrecht: Managing Partner
  • Stefan Albiez, Partner für Dispute Resolution: Bereich Finanzen & Organisationsmanagement
  • Stephan Heckenthaler, Partner im Team Banking & Finance: Bereich Marketing, Kommunikation und Business Development
  • Angelika Pallwein-Prettner, Partnerin mit Schwerpunkt Arbeitsrecht: Bereich Human Resources.
  • Markus Uitz, Partner für Immobilienrecht: Bereich IT

Die letzten Jahre haben zu den erfolgreichsten der Kanzlei gezählt, wird Stefan Tiefenthaler in einer Aussendung zitiert. Das oberste Führungsgremium der Kanzlei war zuletzt Anfang 2024 neu gewählt und damals teilweise neu besetzt worden.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance
  2. Wolf Theiss: Kein Geld mehr am ersten Krankheitstag in Rumänien
  3. Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner
  4. DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Neu in Finanz:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Neu in Recht:

Management Board von Binder Grösswang wird verlängert

Wirtschaftskriminalität legt stark zu: Die häufigsten Delikte und die Tipps

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance

Wolf Theiss: Kein Geld mehr am ersten Krankheitstag in Rumänien

Nationalrat will mehr Rechtssicherheit für „Ethical Hacking“ schaffen

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

2026 zieht KI in die Werkshallen ein: Billig wird es nicht, so Deloitte

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Neu in Bildung/Uni:

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Neu in Personalia:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Gregor Saxinger ist jetzt Anwalt bei FSM Rechtsanwälte

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

EdTech-Unicorn Multiverse kauft StackFuel mit Taylor Wessing