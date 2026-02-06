Management Board von Binder Grösswang wird verlängert

Wien. Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang hat das bestehende, 2024 gewählte Management Board im Amt bestätigt.

Zum Start des neuen Geschäftsjahres am 2. Februar 2026 setze Binder Grösswang auf Kontinuität und bestätigt das bestehende Führungsteam, das das Management Board der Kanzlei bildet, so eine Aussendung.

Das ist das Management Board von Binder Grösswang

Das Management Board setzt sich damit weiterhin wie folgt zusammen:

Stefan Tiefenthaler, Partner Banking & Finance: Managing Partner und Sprecher der Kanzlei

Florian Khol, Partner Corporate/M&A und Kapitalmarktrecht: Managing Partner

Stefan Albiez, Partner für Dispute Resolution: Bereich Finanzen & Organisationsmanagement

Stephan Heckenthaler, Partner im Team Banking & Finance: Bereich Marketing, Kommunikation und Business Development

Angelika Pallwein-Prettner, Partnerin mit Schwerpunkt Arbeitsrecht: Bereich Human Resources.

Markus Uitz, Partner für Immobilienrecht: Bereich IT

Die letzten Jahre haben zu den erfolgreichsten der Kanzlei gezählt, wird Stefan Tiefenthaler in einer Aussendung zitiert. Das oberste Führungsgremium der Kanzlei war zuletzt Anfang 2024 neu gewählt und damals teilweise neu besetzt worden.