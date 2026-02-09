ByteSource verkauft an Communardo Group mit Deloitte

IT & Berater. Deloitte Legal begleitet ByteSource beim Verkauf ihres IT-Dienstleisters an die Communardo Group.

Mit Anteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 22.12.2025 hat die Communardo Group GmbH Anteile an der ByteSource Beteiligungs GmbH erworben. Der Verkauf wurde nun von den zuständigen Wettbewerbsbehörden in Österreich freigegeben, so eine Aussendung.

Begleitet wurde ByteSource dabei von einem Beratungsteam von Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk. Das Team unter der Leitung von Maximilian Weiler und Johannes Lutterotti, beide Partner bei Deloitte Legal, bestand demnauch aus Gerald Hendler und Ella Peric (Corporate/M&A), Stefan Zischka, Friederike Hollmann und Maximilian Walka (Arbeitsrecht) sowie Sascha Jung (IP/IT, Datenschutz).

Legal und Tax am Werk

Bei der steuerlichen Strukturierung der Transaktion vertraute ByteSource ebenfalls auf ein Deloitte-Team (Christian Wilplinger, Partner bei Deloitte Österreich, sowie Clemens Prinz, Elisabeth Bauer und Georg Lenhardt). Die Communardo Group GmbH wurde beim Kauf von Schindler Rechtsanwälte beraten.

„Mit dem Verkauf wird die Cloud- DevOps- & Atlassian-Expertise von ByteSource mit der starken Marktposition und dem breiten Kompetenzportfolio von Communardo kombiniert“, so Maximilian Weiler, Partner bei Deloitte Legal.

Die Unternehmen

ByteSource ist laut den Angaben Österreichs führender Atlassian-Platinum-Partner sowie Österreichs erster AWS-Premier-Tier-Partner mit DevOps- und GenAI-Kompetenzen mit mehr als 60 Mitarbeitern und Standorten in Wien und München.

Communardo ist Anbieter von Beratungsleistungen und Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und beschäftigt derzeit über 420 Mitarbeitende an 21 Standorten im deutschsprachigen Raum, in Skandinavien, in den Niederlanden und in Albanien.