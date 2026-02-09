Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

Healthcare & Management. Alexander Hohl (42) leitet ab sofort den Standort Graz beim Gesundheitskonzern Fresenius Kabi mit 1.800 Beschäftigten.

Hohl übernimmt mit Februar 2026 die Funktion des Site Head am Standort Graz und tritt in weiterer Folge in die Geschäftsführung von Fresenius Kabi Austria ein, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Er werde als erfahrene Führungspersönlichkeit gemeinsam mit Michael Mayr die strategische Weiterentwicklung eines der bedeutendsten Arzneimittelstandorte Österreichs vorantreiben. Fresenius Kabi ist Teil des Gesundheitskonzerns Fresenius und hat rund 41.000 Beschäftigte, davon 1.800 in Österreich: Standorte sind in Graz, Werndorf, Grambach und Linz.

Die Laufbahn

Dr. Alexander Hohl ist laut den Angaben seit mehr als 13 Jahren in unterschiedlichen leitenden Funktionen innerhalb des Fresenius-Kabi-Konzerns in Österreich und auf internationaler Ebene tätig. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem die Position als Produktionsleiter im Werk Graz sowie globale Rollen mit Schwerpunkt Digitalisierung und Transformation.

Hohl hat Elektrotechnik an der Technischen Universität Graz mit Fokus auf Biomedical Engineering & Healthcare studiert und promovierte in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz. Seine Karriere bei Fresenius begann im technischen Projektmanagement für Produktion und Verpackung am Standort Graz.