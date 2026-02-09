 Open menu
Business, Personalia

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

Alexander Hohl ©Fresenius Kabi Austria / Marija M. KaniŽaj

Healthcare & Management. Alexander Hohl (42) leitet ab sofort den Standort Graz beim Gesundheitskonzern Fresenius Kabi mit 1.800 Beschäftigten.

Hohl übernimmt mit Februar 2026 die Funktion des Site Head am Standort Graz und tritt in weiterer Folge in die Geschäftsführung von Fresenius Kabi Austria ein, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Er werde als erfahrene Führungspersönlichkeit gemeinsam mit Michael Mayr die strategische Weiterentwicklung eines der bedeutendsten Arzneimittelstandorte Österreichs vorantreiben. Fresenius Kabi ist Teil des Gesundheitskonzerns Fresenius und hat rund 41.000 Beschäftigte, davon 1.800 in Österreich: Standorte sind in Graz, Werndorf, Grambach und Linz.

Die Laufbahn

Dr. Alexander Hohl ist laut den Angaben seit mehr als 13 Jahren in unterschiedlichen leitenden Funktionen innerhalb des Fresenius-Kabi-Konzerns in Österreich und auf internationaler Ebene tätig. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem die Position als Produktionsleiter im Werk Graz sowie globale Rollen mit Schwerpunkt Digitalisierung und Transformation.

Hohl hat Elektrotechnik an der Technischen Universität Graz mit Fokus auf Biomedical Engineering & Healthcare studiert und promovierte in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz. Seine Karriere bei Fresenius begann im technischen Projektmanagement für Produktion und Verpackung am Standort Graz.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung
  2. Freshfields hilft beim IPO von Ottobock an der Börse Frankfurt
  3. Raifeisen NÖ-Wien geht bei Mavie Next an Bord mit Schönherr und Dorda
  4. Startup-Wettbewerb Best of Biotech startet in die nächste Runde

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

Neu in Finanz:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Neu in Recht:

Rechtsmittel in Strafsachen: Ein Update für den Leitfaden

ByteSource verkauft an Communardo Group mit Deloitte

PHH hat zwei neue Counsel: Lisa Urbas und Wolfgang Guggenberger

Management Board von Binder Grösswang wird verlängert

Wirtschaftskriminalität legt stark zu: Die häufigsten Delikte und die Tipps

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

2026 zieht KI in die Werkshallen ein: Billig wird es nicht, so Deloitte

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Neu in Bildung/Uni:

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Neu in Personalia:

Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

PHH hat zwei neue Counsel: Lisa Urbas und Wolfgang Guggenberger

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

ByteSource verkauft an Communardo Group mit Deloitte

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance

SteuerExpress: Die rechtzeitige UID als Voraussetzung für Steuerfreiheit und mehr

DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026