Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Wolf Heinrich Reuter ©Lucas Pelz / OeNB

Zentralbanken. Wolf Heinrich Reuter leitet jetzt die Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er kommt vom deutschen Finanzministerum.

Mit 1. Februar 2026 hat Wolf Heinrich Reuter die Leitung der Hauptabteilung Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) übernommen, teilt die Zentralbank in einer Aussendung mit.

Als Chefökonom der OeNB werde Reuter künftig die volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Agenden der Nationalbank im Ressort von Gouverneur Martin Kocher verantworten.

Die Laufbahn

Wolf Heinrich Reuter studierte und promovierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und war anschließend unter anderem in der OeNB tätig. 2016 wechselte er zum Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und war dort ab 2018 Generalsekretär.

2022 trat Reuter als Leiter der Grundsatzabteilung (Chefvolkswirt) in das deutsche Bundesministerium der Finanzen ein und war dort zuletzt als Staatssekretär für wirtschafts- und finanzpolitische Fragen sowie den Bundeshaushalt verantwortlich.

Die Statements

„Mit Wolf Heinrich Reuter gewinnt die OeNB einen international erfahrenen und über die Landesgrenzen hinaus profilierten Ökonomen. Seine langjährige Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaftspolitik wird die ökonomische Expertise und die wirtschaftspolitische Rolle der Nationalbank weiter stärken“, wird Gouverneur Martin Kocher zitiert.

„Die europäische und österreichische Volkswirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen, die Geld- und Wirtschaftspolitik gleichermaßen vor neue Aufgaben stellen werden. Gerade in diesem Umfeld verbindet die OeNB ökonomische Kompetenz mit wirtschaftspolitischer Relevanz – und diese Verbindung möchte ich weiter stärken. Dafür ist es entscheidend, die Expertise und Forschung der Notenbank strategisch einzusetzen und weiter zu vertiefen“, so Wolf Heinrich Reuter.

