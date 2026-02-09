 Open menu
Personalia, Recht

PHH hat zwei neue Counsel: Lisa Urbas und Wolfgang Guggenberger

Lisa Urbas, Wolfgang Guggenberger ©PHH Rechtsanwält_innen

Wien. Lisa Urbas (35) und Wolfgang Guggenberger (39) sind jetzt Counsel bei Kanzlei PHH. Ihre Themen sind Banking, M&A, Compliance, Unternehmensrecht u.a.

Mit Lisa Urbas (35) und Wolfgang Guggenberger (39) stiegen bei PHH Rechtsanwält:innen mit 1. Februar zwei Wirtschaftsanwält:innen zum Counsel auf, so eine Aussendung.

Damit unterstreiche die Wiener Kanzlei ihre Beratungskompetenz in den Bereichen Banking & Finance, Gesellschaftsrecht, M&A sowie ESG und Compliance, so Stefanie Werinos, für HR verantwortliche Managing Partnerin.

Die Laufbahnen

Lisa Urbas begann ihre Tätigkeit bei PHH 2017 als juristische Mitarbeiterin, bevor sie als Konzipientin zunächst im streitigen Zivilrecht ausgebildet wurde und sich ab 2020 ihrer Spezialisierung auf Bank- und Finanzrecht widmete. Ihre Themen sind u.a. Finanzierungstransaktionen im Bereich syndizierter Akquisitions-, Immobilien- und Projektfinanzierungen, mit dem aktuellen Schwerpunkt auf Projekten aus dem Bereich erneuerbare Energie, sowie Nachhaltigkeitsrecht. Weiters unterstütze sie Mandant:innen in Restrukturierungsfällen und berate zu regulatorischen Fragestellungen.

Wolfgang Guggenberger begann 2008 als Student bei PHH, 2013 wurde er Konzipient. 2017 zog er nach London, wo er sein Masterstudium an der Queen Mary University absolvierte. 2021 kehrte er als Rechtsanwalt zu PHH zurück und berate seither nationale wie internationale Mandant:innen in den Bereichen M&A, Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie Compliance. Seine Schwerpunkte sind weiters nationale und grenzüberschreitende Unternehmenstransaktionen, strategische Investoren sowie Private-Equity- und Venture-Capital-Investoren.

Guggenberger leitet die Praxisgruppe Unternehmensrecht bei PHH und berate Mandant:innen bei nationalen und internationalen Handelstransaktionen sowie zu unternehmensrechtlichen Fragestellungen. Ein Schwerpunkt liege dabei auf der Gestaltung von Vertriebs- und Absatzstrukturen sowie der Ausarbeitung und Verhandlung von Verträgen.

