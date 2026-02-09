Rechtsmittel in Strafsachen: Ein Update für den Leitfaden

Strafrecht. Bei Manz ist der Leitfaden „Rechtsmittel in Strafsachen“ in komplett überarbeiteter und aktualisierter 5. Auflage erschienen.

Die neue 5. Auflage des Leitfadens „Rechtsmittel in Strafsachen“ wird von Hans Valentin Schroll, Eva Brenner und Ernst Schillhammer verfasst.

Die Inhalte

Der Leitfaden beleuchtet Rechtsmittel gegen Urteile der Strafgerichte, insb die Nichtigkeitsbeschwerde; die Berufung gegen Urteile des Einzelrichters des LG und des BG; die Beschwerde gegen gerichtliche Beschlüsse sowie die Grundrechtsbeschwerde. Weiters geht es um laut Verlag um:

Anklageeinspruch

Beschwerde nach § 363a StPO

Gesetzesbeschwerde

Einspruch gegen die Strafverfügung und wegen Rechtsverletzung

Die Autorinnen und Autoren

Dr. Hans Valentin Schroll ist Honorarprofessor an der Universität Wien, Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien i.R. und Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes i.R. Er ist ua Autor der Wiener Kommentare zum StGB und zur StPO.

Dr. Eva Brenner ist Hofrätin des OGH.

Dr. Ernst Schillhammer ist Rechtsanwalt in Wien.