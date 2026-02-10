Burgenland Energie holt sich 45% an der SOLAH Group mit E+H

Eisenstadt. Anwaltskanzlei E+H berät die Burgenland Energie beim Ausbau ihres Anteils am Photovoltaik-Anbieter SOLAH Group.

Im Rahmen der Transaktion erhöhte die BE Solution GmbH, eine Tochtergesellschaft der Burgenland Energie, ihren Anteil an der SOLAH Group GmbH auf über 45% und festigt damit ihre Position als strategischer Partner eines der führenden Anbieter für nachhaltige Energielösungen in Österreich, heißt es in einer Aussendung der beratenden Kanzlei E+H.

Das Unternehmen

Die SOLAH Group konzipiert und realisiert Photovoltaik-Systeme für Privat- und Geschäftskunden in Österreich. 2023 hatte die Burgenland Energie bereits ein Viertel an SOLAH erworben; auch damals war E+H behilflich.

Im E+H Team waren Johannes Feilmair (Federführung; Partner Corporate/M&A + Real Estate), Clemens Katzenbeisser (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate/M&A + Real Estate) Jochen Anweiler (Partner, Kartellrecht) und Gabriel Straßer (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate/M&A + Real Estate).