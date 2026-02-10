 Open menu
High Yield Bond von Cheplapharm, Latham & Watkins berät

US-Emission. Kanzlei Latham & Watkins berät Cheplapharm Arzneimittel bei einem High Yield Bond nach US-Recht über 950 Mio. Euro.

Wirtschaftskanzlei Latham hat die Cheplapharm Arzneimittel GmbH, eine international tätige Pharma-Plattform für Markenmedikamente mit Sitz im deutschen Greifswald, bei der Emission von Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) beraten.

Die Emission

Die Senior Secured Notes von Cheplapharm im Gesamtvolumen von 950 Mio. Euro haben eine Laufzeit bis 2032 und werden an The International Stock Exchange (Official List) gelistet. Die Erlöse sollen laut einer Aussendung für die vorzeitige Rückführung der bestehenden Senior Secured Notes mit einer Laufzeit bis 2028 sowie für eine teilweise Rückzahlung unter der bestehenden Term Loan Fazilität verwendet werden.

Im Team von Latham & Watkins waren die Partner Rüdiger Malaun (München) und Jan Penselin (Frankfurt) sowie Peter Neuböck und Tobias Müller (beide Associates, Capital Markets) und Ulf Kieker (Partner, Tax, München).

