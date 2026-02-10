Ørsted verkauft europäisches Onshore-Geschäft mit Hengeler Mueller

Windkraft & Anwälte. Weltmarktführer Ørsted verkauft sein gesamtes europäisches Onshore-Geschäft an einen CIP-Fonds. Hengeler Mueller berät.

Ørsted, Weltmarktführer im Bereich Offshore-Wind mit Sitz in Frederica (Dänemark), veräußert sein gesamtes europäisches Onshore-Geschäft mit Erneuerbaren Energien (Wind, Solar, Batteriespeicher (BESS)).

Käufer ist der Flagship-Fonds von Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), so eine Aussendung. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 1,44 Mrd. Euro bzw. 10,7 Mrd. DKK.

Die Kanzleien

Die Transaktion werde vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 vollzogen sein. Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller (zu den deutschen Aspekten der Transaktion) und die dänische Sozietät Kromann Reumert haben Ørsted dabei beraten.

Im Team von Hengeler Mueller waren (M&A): Sebastian Schneider, Marika Öry (beide Partner, beide Federführung, beide Frankfurt), Andreas Breier (Counsel, Berlin), Dimitri Alexander Krupp (Senior Associate), Lukas Buchwaldt, Paul Vogel (beide Associate, alle Frankfurt); Energierecht/Regulatorik: Jörg Meinzenbach (Partner, Düsseldorf), Rebecca Klein (Senior Associate), Luca Bellotti (Associate, alle Düsseldorf); Wettbewerbsrecht/FDI: Jörg Meinzenbach, Jan Schülting (Senior Associate), Mats Kremer (Associate, alle Düsseldorf); Öffentliches Wirtschaftsrecht: Fabian Alexander Quast, Andreas Puhl, Kevin Marschhäuser, Roman P. Kalin (alle Senior Associate) sowie Matthias Schindlbeck, Sophie Benedict und Nikolaus Wallraf (alle Associate, alle Berlin).

Im Steuerrecht waren aktiv: Sebastian Adam (Partner, Frankfurt); Finanzierung: Nikolaus Vieten (Partner), Tom Shingler (Counsel), Antonius Rodewig (Senior Associate, alle Frankfurt); Arbeitsrecht: Hendrik Bockenheimer (Partner, Frankfurt), Kira Fritsche (Senior Associate, Düsseldorf); IP/IT: Matthias Rothkopf (Partner, Düsseldorf).