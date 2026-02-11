Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Industrie & Management. Christian Morawetz (45) ist neuer Chief Operating Officer (COO) beim Feuerfesthersteller Rath AG. Er war zuletzt bei Knorr-Bremse.

Mit 1. Jänner 2026 hat Christian Morawetz die Position des Chief Operating Officer (COO) und Vorstands bei der Rath AG angetreten, einem international tätigen Feuerfesthersteller mit Headquarter in Wien, rund 600 Beschäftigten und acht Produktionsstandorten weltweit.

Morawetz verantwortet damit die Bereiche Produktion, Einkauf, Forschung & Entwicklung, Qualitätsmanagement sowie IT. Der Aufsichtsrat hat ihn für drei Jahre (bis 31. Dezember 2028) bestellt. Er folgt damit auf Ingo Gruber, der seit Oktober 2019 Mitglied des Vorstands war und nun in den Ruhestand getreten ist.

Die Laufbahn

DI Dr. Christian Morawetz verfüge über umfangreiche Erfahrung im operativen Management. Zuletzt war er in leitender Funktion bei der Knorr-Bremse GmbH tätig, einem Hersteller von Bremssystemen und anderen sicherheitskritischen Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge (u.a. Head of Brake Control und Head of Automation). Weitere berufliche Stationen waren Siemens Transformers Austria und Fraunhofer Austria Research.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, mit Christian Morawetz einen ausgewiesenen Experten für das operative Geschäft in unser Führungsteam geholt zu haben. Seine fachliche Kompetenz, sein strategischer Blick und seine Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen werden wesentlich dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Rath AG weiter zu stärken“, so Andreas Pfneiszl, CEO der Rath Gruppe: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Ingo Gruber für sein großes Engagement und die wichtigen Impulse, die er für die Weiterentwicklung der Rath AG gesetzt hat und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.“