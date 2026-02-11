 Open menu
Business, Personalia

Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Christian Morawetz ©Rath AG

Industrie & Management. Christian Morawetz (45) ist neuer Chief Operating Officer (COO) beim Feuerfesthersteller Rath AG. Er war zuletzt bei Knorr-Bremse.

Mit 1. Jänner 2026 hat Christian Morawetz die Position des Chief Operating Officer (COO) und Vorstands bei der Rath AG angetreten, einem international tätigen Feuerfesthersteller mit Headquarter in Wien, rund 600 Beschäftigten und acht Produktionsstandorten weltweit.

Morawetz verantwortet damit die Bereiche Produktion, Einkauf, Forschung & Entwicklung, Qualitätsmanagement sowie IT. Der Aufsichtsrat hat ihn für drei Jahre (bis 31. Dezember 2028) bestellt. Er folgt damit auf Ingo Gruber, der seit Oktober 2019 Mitglied des Vorstands war und nun in den Ruhestand getreten ist.

Die Laufbahn

DI Dr. Christian Morawetz verfüge über umfangreiche Erfahrung im operativen Management. Zuletzt war er in leitender Funktion bei der Knorr-Bremse GmbH tätig, einem Hersteller von Bremssystemen und anderen sicherheitskritischen Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge (u.a. Head of Brake Control und Head of Automation). Weitere berufliche Stationen waren Siemens Transformers Austria und Fraunhofer Austria Research.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, mit Christian Morawetz einen ausgewiesenen Experten für das operative Geschäft in unser Führungsteam geholt zu haben. Seine fachliche Kompetenz, sein strategischer Blick und seine Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen werden wesentlich dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Rath AG weiter zu stärken“, so Andreas Pfneiszl, CEO der Rath Gruppe: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Ingo Gruber für sein großes Engagement und die wichtigen Impulse, die er für die Weiterentwicklung der Rath AG gesetzt hat und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.“

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung
  2. Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations
  3. KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO
  4. Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Produktivitätsbericht zu Österreich: 10 Reformtipps für den Standort

Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Neu in Finanz:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Neu in Recht:

NIU answers: Early Access startet am 16.2. – jetzt noch schnell anmelden!

Burgenland Energie holt sich 45% an der SOLAH Group mit E+H

Ørsted verkauft europäisches Onshore-Geschäft mit Hengeler Mueller

High Yield Bond von Cheplapharm, Latham & Watkins berät

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Neu in Steuer:

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Paket-Flut aus Fernost schwillt um 26 Prozent an, neue EU-Zölle starten

2026 zieht KI in die Werkshallen ein: Billig wird es nicht, so Deloitte

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

Neu in Bildung/Uni:

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Neu in Personalia:

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

PHH hat zwei neue Counsel: Lisa Urbas und Wolfgang Guggenberger

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

NIU answers: Early Access startet am 16.2. – jetzt noch schnell anmelden!

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

ByteSource verkauft an Communardo Group mit Deloitte

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance