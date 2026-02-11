 Open menu
Personalia, Steuer, Tools

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Roland Griesser ©SAPDI e.U / TPA

Klagenfurt/Wien. Steuerkanzlei TPA befördert Roland Grießer (34) zum Partner am Standort Klagenfurt. Sein Thema sind Software-Lösungen, inhouse und extern.

Der gebürtige Kärntner Roland Grießer ist seit 2010 am TPA Standort in Klagenfurt tätig, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Mit der Ernennung von Grießer zum Partner stärke TPA den Ausbau seiner digitalen Steuer- und Prozesslösungen. Der neue Partner treibe die Digitalisierung betrieblicher Abläufe voran und entwickle Softwarelösungen für die TPA Gruppe ebenso wie für externe Unternehmen.

Grießer studierte „Systems Design“ mit Schwerpunkt „Remote Systems“ an der FH Kärnten in Villach, war schon während der Ausbildung bei TPA tätig und später dann dort Software-Entwickler.

An der Schnittstelle

Nach mehreren Stationen sowie vier Jahren Work & Travel – während denen er weiterhin Projekte für TPA realisierte – kehrte er 2021 nach Klagenfurt zurück, heißt es weiter. Parallel dazu absolvierte er den Bachelor „Digital Tax and Accounting“ an der FH Kärnten (Campus Villach).

Die Kanzlei investiere konsequent „in digitale Lösungen – und in Persönlichkeiten, die diese Entwicklung treiben“, so Robert Richter, TPA Partner am Standort in Klagenfurt und gemeinsam mit Klaus Scheder Standortleiter: „Besonders freut mich, dass wir diese Qualität aus den eigenen Reihen heraus entwickeln können.“

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026
  2. Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance
  3. Eversheds Sutherland befördert Clemens Stieger zum Partner
  4. Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Produktivitätsbericht zu Österreich: 10 Reformtipps für den Standort

Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Neu in Finanz:

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Neu in Recht:

NIU answers: Early Access startet am 16.2. – jetzt noch schnell anmelden!

Burgenland Energie holt sich 45% an der SOLAH Group mit E+H

Ørsted verkauft europäisches Onshore-Geschäft mit Hengeler Mueller

High Yield Bond von Cheplapharm, Latham & Watkins berät

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Neu in Steuer:

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Paket-Flut aus Fernost schwillt um 26 Prozent an, neue EU-Zölle starten

2026 zieht KI in die Werkshallen ein: Billig wird es nicht, so Deloitte

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

Neu in Bildung/Uni:

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Neu in Personalia:

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

PHH hat zwei neue Counsel: Lisa Urbas und Wolfgang Guggenberger

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

NIU answers: Early Access startet am 16.2. – jetzt noch schnell anmelden!

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

ByteSource verkauft an Communardo Group mit Deloitte

Rödl setzt auf Impero aus Dänemark für Tax Compliance