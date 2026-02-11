TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Klagenfurt/Wien. Steuerkanzlei TPA befördert Roland Grießer (34) zum Partner am Standort Klagenfurt. Sein Thema sind Software-Lösungen, inhouse und extern.

Der gebürtige Kärntner Roland Grießer ist seit 2010 am TPA Standort in Klagenfurt tätig, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Mit der Ernennung von Grießer zum Partner stärke TPA den Ausbau seiner digitalen Steuer- und Prozesslösungen. Der neue Partner treibe die Digitalisierung betrieblicher Abläufe voran und entwickle Softwarelösungen für die TPA Gruppe ebenso wie für externe Unternehmen.

Grießer studierte „Systems Design“ mit Schwerpunkt „Remote Systems“ an der FH Kärnten in Villach, war schon während der Ausbildung bei TPA tätig und später dann dort Software-Entwickler.

An der Schnittstelle

Nach mehreren Stationen sowie vier Jahren Work & Travel – während denen er weiterhin Projekte für TPA realisierte – kehrte er 2021 nach Klagenfurt zurück, heißt es weiter. Parallel dazu absolvierte er den Bachelor „Digital Tax and Accounting“ an der FH Kärnten (Campus Villach).

Die Kanzlei investiere konsequent „in digitale Lösungen – und in Persönlichkeiten, die diese Entwicklung treiben“, so Robert Richter, TPA Partner am Standort in Klagenfurt und gemeinsam mit Klaus Scheder Standortleiter: „Besonders freut mich, dass wir diese Qualität aus den eigenen Reihen heraus entwickeln können.“