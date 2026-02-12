bpv Hügel und Heuking beraten Odewald bei Morawitz-Übernahme

Wien. Kanzlei bpv Hügel berät Odewald und HiOffice Group bei der Akquisition von Morawitz Consulting rechtlich und steuerlich.

Wirtschaftskanzlei bpv Hügel hat die deutsche Beteiligungsgesellschaft Odewald KMU und ihre Portfoliogesellschaft HiOffice Group bei der Akquisition der Morawitz Consulting GmbH beraten. Das Closing der Transaktion fand laut einer Aussendung Ende Jänner 2026 statt.

Die Transaktion

Unter der Federführung von Thomas Lettau beriet bpv Hügel gemeinsam mit Heuking die Käuferseite in rechtlichen und steuerlichen Aspekten der Transaktion.

Mit dem Erwerb von Morawitz Consulting stärke die HiOffice Group ihre Position als Anbieter technologie- und KI-gestützter End-to-End-Lösungen im Recruitment Process Outsourcing. Die Transaktion stelle einen Schritt in der Buy-and-Build-Strategie von HighOffice dar.

Im Team von bpv Hügel waren Thomas Lettau (Corporate/M&A), Nicolas Wolski (Steuerrecht), Johannes Mitterecker (Corporate/M&A), Kornelia Wittmann (Steuerrecht), Ingo Braun (Finance & Regulatory), Paul Pfeifenberger (Real Estate), Walter Niedermüller (Arbeitsrecht), Tim Pasternak (Corporate/M&A) sowie Laurenz Kainrath (Corporate/M&A).