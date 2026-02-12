Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Wien. Die Hochschule Campus Wien hat Alexandra Graf und Manuel Pfitzner zu neuen Studiengangsleitern im Department Applied Life Sciences ernannt.

Alexandra Graf ist laut Aussendung neue Studiengangsleiterin für den Studiengang „Bioinformatik“ an der Hochschule Campus Wien. Außerdem wurde Manuel Pfitzner zum neuen Studiengangsleiter der Studiengänge „Nachhaltiges Ressourcenmanagement“ sowie „Sustainability Assessment and Resource Management“ ernannt. Alexandra Graf folgt auf Michael Maurer, Manuel Pfitzner auf Silvia Apprich.

Die Werdegänge

Alexandra Graf ist seit 2010 hauptberuflich Lehrende an der Hochschule Campus Wien und seit 2013 FH-Professorin. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem als Koordinatorin des Masterstudiengangs Bioinformatik sowie als stellvertretende Studiengangsleiterin tätig. Ihre akademische Laufbahn umfasst ein Magisterstudium in Biologie/Ökologie an der Uni Wien, ein Diplomstudium im Bereich Bioengineering mit Spezialisierung Bioinformatik an der Hochschule Campus Wien sowie ein Doktorat in Naturwissenschaften an der BOKU. Sie ist Projektleiterin mehrerer Forschungsprojekte, unter anderem in den Bereichen Metagenomik, Bioinformatik und Heritage Science, und hat 39 Publikationen in peer-reviewten Fachzeitschriften veröffentlicht.

Manuel Pfitzner ist seit 2021 als Senior Lecturer im Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement der Hochschule Campus Wien tätig. Er leitet dort die Arbeitsgruppe Circularity and Resources und ist im Forschungszentrum für Nachhaltigkeitsbewertung und Verpackungslösungen engagiert. Vor seiner Bestellung zum Studiengangsleiter war er in die Weiterentwicklung der Studiengänge eingebunden und wirkte federführend an der Akkreditierung des Masterstudiengangs „Sustainability Assessment and Resource Management“ mit. Seine akademische Ausbildung absolvierte Manuel Pfitzner an der BOKU, wo er sowohl ein Bachelorstudium im Bereich Umwelt- und Bio-Ressourcenmanagement als auch ein Masterstudium zur stofflichen und energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe abschloss.

„Ich danke Michael Maurer und Silvia Apprich sehr herzlich für ihr großes Engagement, ihre fachliche Exzellenz und ihren unermüdlichen Einsatz für den Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Studiengänge. Gleichzeitig wünsche ich Alexandra Graf und Manuel Pfitzner viel Erfolg und Gestaltungsfreude in ihren neuen Funktionen. Mit ihrer Expertise und ihrem Einsatz werden sie wichtige Impulse für die Zukunft unserer Studiengänge setzen“, so Departmentleiterin Beatrix Kuen-Krismer.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen. Newsletter anmelden/verwalten

Zu diesem Thema: