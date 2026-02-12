 Open menu
Finanz, Personalia

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

Patrick Rechberger ©Ingo Folie

St. Pölten/Wien. Versicherungsmakler GrECo eröffnet in St. Pölten eine neue Niederlassung unter der Leitung von Patrick Rechberger. Er kommt von D.A.S. und Hypo NOE.

Der Versicherungsmakler GrECo plant laut Aussendung in St. Pölten seinen 13. Standort in Österreich. Die offizielle Standorteröffnung ist für Ende 2026 bzw. Anfang 2027 geplant.

Leiter des neuen Standorts wird Patrick Rechberger. Er begann seine berufliche Laufbahn in der Versicherungsbranche im Jahr 2006 bei Helvetia, hatte mehrere Führungspositionen im Außendienst der D.A.S. Rechtsschutz inne und war Geschäftsführer der Versicherungsmaklergesellschaft der Hypo NOE.

Der gelernte Versicherungskaufmann ist geprüfter Versicherungsmakler und hat unter anderem einen Master in Marketing & Vertrieb an der Donau-Uni Krems absolviert. Zuletzt war er Leiter des Bereichs Makler- und Agenturvertrieb der Ergo Versicherung.

Die Statements

„Mit dem Standort in Niederösterreich schließen wir die letzte Lücke in unserer österreichweiten Präsenz und sind künftig in jedem Bundesland mit einer eigenen Niederlassung vertreten“, so Christoph Repolust, Vorstand der GrECo International AG: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist persönliche Beratung ein entscheidender Faktor. Der neue Standort in St. Pölten ist daher ein wichtiger Baustein unserer langfristigen Strategie.“

„Unser Ziel ist es, individuelle Versicherungs- und Risikolösungen vor Ort anzubieten und unsere Expertise noch greifbarer für unsere Klienten in der Region zu machen“, so Rechberger.

