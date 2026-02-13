AMG baut Hybrid-Energiespeicher in Saudi-Arabien mit Hogan Lovells

Energie & Anwälte. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät die AMG-Gruppe bei einem Hybrid Energy Storage System (ESS) für Saudi Aramco.

Konkret hat Hogan Lovells die AMG-Gruppe bei der Installation eines Hybrid Energy Storage System (Hybrid ESS) als Teil von Saudi Aramcos Bulk-Plant in Tabuk, Saudi-Arabien, beraten, so eine Aussendung.

Der Auftrag

Das Hybrid-ESS kombiniert Lithium-Ionen-Batterien mit Vanadium-Redox-Flow-Batterien und wird in eine bestehende Solaranlage am Aramco-Standort Tabuk integriert. Es diene dazu, die Energiespeicherkapazität der Anlage zu erhöhen, die für die Region von struktureller Bedeutung ist.

Im Team von Hogan Lovells Team für AMG waren Tobias Faber (Partner) und Kristina Laewen (Counsel; beide Leitung) sowie Tamara Herrmann (Associate; Infrastructure, Energy Resources and Projects, London/Frankfurt); Jeremy Brittenden (Partner), Turki Alsheikh (Partner), Mohammed Alshaikh (Associate; Infrastructure, Energy Resources and Projects, Riad).