Personalia, Steuer

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Sabine Berger ©Deloitte / feelimage

Wien/Linz/Salzburg. Deloitte Österreich hat fünf neue Directors: Sabine Berger, Madeleine Grünsteidl, Verena Kohl, Gernot Kraus und Yvonne Sallaberger-Huemer.

Deloitte Österreich erweitert laut einer Aussendung die Führungsebene: Sabine Berger, Madeleine Grünsteidl, Verena Kohl und Gernot Kraus sind neue Directors im Bereich Tax & Legal, Yvonne Sallaberger-Huemer ist neue Director in der Wirtschaftsprüfung des Beratungsunternehmens.

Die Werdegänge

  • Sabine Berger (41) ist Anfang 2026 zum Director im Bereich Tax & Legal bei Deloitte Österreich ernannt worden. Die aus Oberösterreich stammende Steuerberaterin ist seit 2014 für Deloitte Österreich tätig. Ihr Schwerpunkt liegt in der Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. In ihrer neuen Funktion steht nun vor allem der weitere Ausbau im Unternehmenssteuerrecht auf der Agenda, heißt es.
  • Madeleine Grünsteidl (34) ist seit 1.1.2026 Director für Tax & Legal bei Deloitte Österreich. Die gebürtige Niederösterreicherin ist seit 2014 Teil des Tax Litigation Teams von Deloitte und ist auf Finanzstrafrecht spezialisiert. In ihrer neuen Rolle wird sie sich laut Deloitte weiter verstärkt der finanzstrafrechtlichen Prävention und der Verteidigung in Finanzstrafverfahren widmen.
  • Verena Kohl (37) ist seit 1.1.2026 Director im Bereich Tax & Legal bei Deloitte Salzburg. Die Steuerberaterin fungiert unter anderem als Ansprechpartnerin bei Bilanzierungsfragen. In ihrer neuen Funktion wird sich Kohl auf Themen wie Klientenbindung, Cross-Selling sowie grenzüberschreitende Beratungsprojekte im deutschsprachigen Raum fokussieren.
  • Gernot Kraus (40) ist seit Jänner neuer Director im Bereich Tax & Legal bei Deloitte Österreich. Der Steuerberater aus Niederösterreich ist seit 2011 Teil von Deloitte. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Outsourcing von Rechnungswesen und der Betreuung von mittelständischen Unternehmen in steuerlichen Angelegenheiten. In seiner neuen Rolle werde er sich auf die Digitalisierung des Accountings fokussieren.
  • Yvonne Sallaberger-Huemer (44) wurde mit Jahresbeginn zum Director im Bereich Audit & Assurance bei Deloitte Oberösterreich ernannt. Die Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin aus Prambachkirchen im Bezirk Eferding ist seit 2007 bei Deloitte tätig. In ihrer neuen Rolle werde sie sich dem weiteren Ausbau des Businesses sowie der Standortvernetzung innerhalb von Deloitte widmen.

