Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar

Österreich. Ein ASW-Webinar widmet sich dem Umgang mit den neuen Trinkgeldregelungen, inklusive Sozialversicherung, Lohnverrechnung und Sonderfällen.

Das Webinar für Personalverrechner:innen und Steuerprofis am 25.2.2026 soll einen kompakten und praxisnahen Überblick über die neuen Trinkgeldregelungen und deren rechtssichere Umsetzung bieten, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Der Inhalt

Steuerprofis erfahren darin laut den Angaben, welche gesetzlichen Vorgaben gelten, wie Trinkgeldpauschalen in unterschiedlichen Branchen anzuwenden sind und welche Auswirkungen sich auf Sozialversicherung und Lohnverrechnung ergeben.

Dazu gibt es Fallbeispiele und Handlungsempfehlungen für Dienstgeber und Steuerberater, u.a. zum Umgang mit Abweichungen, Dokumentationspflichten und Auskunftsrechten von Dienstnehmer:innen. Die Trinkgeldpauschalierung ist natürlich vorrangig für Hotellerie und Gastgewerbe ein Thema, eine Darstellung der Änderungen gibt es hier. Der Vortragende bei dem ASW-Webinar ist Stefan Pfoser von der ÖGK.