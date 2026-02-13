 Open menu
ecolex: Die 10 gröbsten Fehler bei internen Untersuchungen

Robert Eichler ©Martin Jordan Fotografie

Compliance & Konzerne. Ein- bis zweimal pro Jahr sind in großen Unternehmen interne Untersuchungen fällig: Die wichtigsten Fehler dabei schildert eine Fachzeitschrift.

im Schnitt kommt es in großen Unternehmen pro Jahr zu ein bis zwei Fällen, die einer intensiveren internen Untersuchung bedürfen, heißt es in einem Fachartikel der Zeitschrift ecolex (Manz): Komplex werde es, wenn sich Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer:innen damit verteidigen, im Interesse des Unternehmens gehandelt zu haben – zumal, wenn parallel dazu Ermittlungen durch Behörden erfolgen.

Die Themen

Die häufigsten Fehler im Zusammenhang mit internen Untersuchungen schildert der Artikel „Checkliste: Zehn Fehler bei internen Untersuchungen“ bei ecolex. Dabei wird auch auf die Risikominimierung eingegangen.

Die Bandbreite der Fehler reicht von „Orientierungslosigkeit wegen unklarer Unternehmensinteressen“ über fehlende Datensicherung und vergessene Zugriffsrechte der Behörden bis zu „fehlender Dank und Anerkennung“. Der Autor ist der Wiener Wirtschaftsanwalt Robert Eichler (zuvor u.a. Compliance Officer der OMV).

