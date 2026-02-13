 Open menu
Business, Finanz, Recht

McKinsey verheiratet Investment-Tochter MIO mit Neuberger Berman: Die Berater

©ejn

Finanzkonzerne & Anwälte. McKinsey fusioniert die hauseigene Invest-Tochter MIO mit Neuberger Berman. Simpson Thacher und Gleiss Lutz helfen.

Die Kanzleien Simpson Thacher (für US-Recht) und Gleiss Lutz (für deutsches Recht) beraten den Beratungsmulti McKinsey & Company beim Abschluss einer Vereinbarung über den Zusammenschluss von MIO Partners mit der Neuberger Berman Group.

26 Milliarden Dollar für die Mitarbeiter

MIO ist ein globaler Investment- und Vermögensverwalter, der die Partner, Mitarbeiter und Alumni von McKinsey betreut und über ein verwaltetes Vermögen von 26 Milliarden US-Dollar (rund 22 Mrd. Euro) verfügt, so eine Aussendung. Davon seien etwa 20 Milliarden US-Dollar in alternative Anlagen investiert.

Die Vereinbarung schließe eine strategische Neuausrichtung ab, die McKinsey Anfang 2025 aufgrund des erheblichen Wachstums und der Expansion von MIO in den letzten 25 Jahren eingeleitet habe. Neuberger werde die Investmentteams von MIO übernehmen, die alternative Anlagestrategien verwalten, sowie das Beratungsgeschäft für McKinsey-Partner, einschließlich der zugehörigen unterstützenden Funktionen betreuen.

Das Beratungsteam

Der Abschluss der Vereinbarung wird für 2026 erwartet und unterliegt laut den Angaben den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Kunden und behördlicher Genehmigungen.

Ein Team von Simpson Thacher hat McKinsey & Company zum US-Recht beraten. Im Team von Gleiss Lutz Frankfurt sind Christian Hissnauer (Federführung; Partner, Finanzaufsichtsrecht), Daniel Adolph, Aike Würdemann, Tobias Kempf (alle Finanzaufsichtsrecht), Thomas Winzer (Partner), Tobias Abend (Counsel, beide Arbeitsrecht), Andreas Löhdefink (Partner) und Christoph Auchter (Counsel, beide M&A).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. AMG baut Hybrid-Energiespeicher in Saudi-Arabien mit Hogan Lovells
  2. Burgenland Energie holt sich 45% an der SOLAH Group mit E+H
  3. Ørsted verkauft europäisches Onshore-Geschäft mit Hengeler Mueller
  4. ByteSource verkauft an Communardo Group mit Deloitte

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

WU Wien: Christiane Wenckheim und Stefan Fida beleuchten den Aufsichtsrat

Produktivitätsbericht zu Österreich: 10 Reformtipps für den Standort

Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

Neu in Finanz:

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Neu in Recht:

McKinsey verheiratet Investment-Tochter MIO mit Neuberger Berman: Die Berater

KI-Agenten mehrerer Unternehmen bauen gemeinsam Mist: Wer haftet?

AMG baut Hybrid-Energiespeicher in Saudi-Arabien mit Hogan Lovells

ecolex: Die 10 gröbsten Fehler bei internen Untersuchungen

Die WU kürt erneut ihre besten juristischen Bachelors

Neu in Steuer:

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar

Neue EU-Geldwäsche-Verordnung als radikale Transformation

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Paket-Flut aus Fernost schwillt um 26 Prozent an, neue EU-Zölle starten

Neu in Bildung/Uni:

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Lehrgang „Ruhestands­planer“: Finanz­berater & Anwälte als Pensions­retter

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

Neu in Personalia:

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

KI-Agenten mehrerer Unternehmen bauen gemeinsam Mist: Wer haftet?

NIU answers: Early Access startet am 16.2. – jetzt noch schnell anmelden!

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

ByteSource verkauft an Communardo Group mit Deloitte