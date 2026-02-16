Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Ab sofort ist die Buchung für das Seminar Oberlaa Frühjahr 2026 möglich. Hinter den Kulissen laufen die finalen Vorbereitungen: Robert Baumert, Gabriele Hackl, Sandra Huber und Georg Wilfling arbeiten derzeit an den letzten inhaltlichen Updates, damit Teilnehmer:innen topaktuell, verständlich und vor allem praxisnah informiert werden.
Das Online-Seminar steht ab 26. März 2026 in mehreren Videos on demand zur Verfügung – flexibel abrufbar zeit- und ortsunabhängig in ganz Österreich. Im Fokus stehen ein kompaktes Update für Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 sowie ein breites Spektrum aktueller Steuerfragen, unter anderem aus den Bereichen:
- Betriebsausgaben, Gewinnermittlung und Jahresabschluss
- Einkommensteuer, außergewöhnliche Belastungen und Prämien
- Umsatzsteuer (inkl. Rechnungslegung, Vorsteuer, Sondersteuersätze)
- Immobilienbesteuerung, ImmoESt und GrESt
- Kapitalgesellschaften, Vereine und Mantelkauf
- Verfahrensrecht, FinanzOnline, Registrierkassen
- Sozialversicherung, Arbeitsrecht und neue Fördermodelle
- Betrugsbekämpfung, FinStrG und internationale Sachverhalte
Jetzt Platz sichern: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026
