Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Ab sofort ist die Buchung für das Seminar Oberlaa Frühjahr 2026 möglich. Hinter den Kulissen laufen die finalen Vorbereitungen: Robert Baumert, Gabriele Hackl, Sandra Huber und Georg Wilfling arbeiten derzeit an den letzten inhaltlichen Updates, damit Teilnehmer:innen topaktuell, verständlich und vor allem praxisnah informiert werden.

Das Online-Seminar steht ab 26. März 2026 in mehreren Videos on demand zur Verfügung – flexibel abrufbar zeit- und ortsunabhängig in ganz Österreich. Im Fokus stehen ein kompaktes Update für Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 sowie ein breites Spektrum aktueller Steuerfragen, unter anderem aus den Bereichen:

Betriebsausgaben, Gewinnermittlung und Jahresabschluss

Einkommensteuer, außergewöhnliche Belastungen und Prämien

Umsatzsteuer (inkl. Rechnungslegung, Vorsteuer, Sondersteuersätze)

Immobilienbesteuerung, ImmoESt und GrESt

Kapitalgesellschaften, Vereine und Mantelkauf

Verfahrensrecht, FinanzOnline, Registrierkassen

Sozialversicherung, Arbeitsrecht und neue Fördermodelle

Betrugsbekämpfung, FinStrG und internationale Sachverhalte

Jetzt Platz sichern: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

