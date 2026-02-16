 Open menu
Business, M&A, Recht, Tools

Energie-Software: Value kauft HAKOM mit Hogan Lovells, Herbst Kinsky

Philipp Kinsky ©Herbst Kinsky

Software & Takeover. Energie-Dienstleister Value AS übernimmt Software-Entwickler HAKOM aus Österreich: Die Berater.

Unter der Leitung ihres Frankfurter Partners Maximilian Broermann hat Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells den auf Erneuerbare Energien spezialisierten Technologieanbieter Volue AS beim Erwerb des österreichischen Softwareentwicklers HAKOM beraten. Value ist eine Portfoliogesellschaft des Geldhauses Advent International.

Mit der Übernahme erweitere Volue sein Lösungsportfolio für Energieversorger in Europa und stärke seine Position als Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen im globalen Energiesektor. Die Beratung für Volue durch Hogan Lovells erfolgte gemeinsam mit der österreichischen Kanzlei Herbst Kinsky in Wien.

Das Kaufobjekt

HAKOM ist laut einer Aussendung Technologieführer für Zeitreihenmanagement in der Energiewirtschaft. Seine PowerTSM Technologie biete eine Software-Plattform zur Verwaltung, Analyse und Verarbeitung von Zeitreihendaten, die in regelmäßigen Abständen erfasst werden (z. B. Stromverbrauch, Temperatur oder Sensorwerte), und ermögliche die Aufnahme und Verarbeitung großer Datenmengen im Bereich der kritischen Infrastruktur für den Energiewandel.

  • Im Team von Hogan Lovells für Volue AS waren Maximilian Broermann (Partner), Jean-Pierre Tschauder (Associate) (Corporate M&A, Frankfurt); Christian Ritz (Partner, Kartellrecht, München); Prof. Fabian Pfuhl (Counsel), Felix Ackermann (Senior Associate) (Datenschutz, Frankfurt) und Moritz Langemann (Partner, Arbeitsrecht, München).
  • Im Team von Herbst Kinsky waren Philipp Kinsky, Alina Putz, Leopold Gottsauner-Wolf und Valerie Mayer.

