RBI erhält 500 Mio. Euro mit White & Case sowie Wolf Theiss

Wien/Frankfurt. Wolf Theiss berät bei einer 500 Mio. Euro-Emission der Raiffeisen Bank International (RBI). Dem Bankenkonsortium half White & Case.

Wolf Theiss beriet bei der Begebung von 500.000.000 Euro berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen der Raiffeisen Bank International AG (RBI), so eine Aussendung.

Die Emission

Konkret hat Wolf Theiss bei der Emission der „500,000,000 Euro Callable Fixed to Floating Rate Ordinary Senior Eligible Notes due February 2034“ im Hinblick auf österreichisches Recht beraten. Das internationale Bankenkonsortium wurde von White & Case beraten.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von acht Jahren, einen anfänglichen Kupon von 3,500% per annum und sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert. Das Closing erfolgte am 16. Februar 2026.

Die RBI wurde vom Wolf Theiss Capital Markets Team bestehend aus Partner Claus Schneider, Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder, Senior Associate Sebastian Prakljacic und Associate Magdalena Bertsch beraten. Zu steuerrechtlichen Aspekten beriet Partner Eva Stadler, unterstützt von Senior Associate Alexander Quendler.