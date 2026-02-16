 Open menu
Bildung & Uni, Personalia

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Rouven Kanitz ©Privat

Unis & Management. Rouven Kanitz (39) ist neuer Professor für Leadership and Strategic Change an der WU Wien. In seiner Forschung konzentriert er sich auf Veränderungsprozesse.

Seit 1. Februar ist Rouven Kanitz Professor für Leadership and Strategic Change an der WU Wien. Der gebürtige Deutsche wechselt laut Aussendung von der Erasmus University Rotterdam nach Wien und verstärkt dort die Forschung und Lehre im Bereich Führung und strategischer Wandel.

In seiner Forschung beschäftigt sich der neue WU-Professor mit der Frage, wie Organisationen Veränderungsprozesse gestalten können. Ein besonderer Fokus liege dabei auf der menschlichen Seite des Wandels. Darüber hinaus analysiert er, wie digitale Technologien das Veränderungsmanagement beeinflussen und welche neuen Chancen und Risiken sich daraus für Organisationen ergeben.

„Ein zentraler Treiber der Erfolgsgeschichte der Menschheit ist unsere Anpassungsfähigkeit. Interessanterweise tun sich Organisationen jedoch oft schwer mit Veränderung. An der WU möchten wir durch unsere Forschung neue Impulse für die Führung von Veränderungen setzen und diese in innovativen Formaten in die Lehre einbringen“, so Kanitz.

Der Werdegang

Rouven Kanitz absolvierte sein Masterstudium in Business Research und promovierte 2019 an der Ludwig-Maximilians-Uni München, wo er anschließend auch als Postdoc tätig war.

Im Anschluss arbeitete er als Assistenzprofessor für Organizational Change an der Rotterdam School of Management der Erasmus University. Berufserfahrung sammelte er zuvor in der Medizintechnikbranche sowie in einer Managementberatung, in der er Unternehmen bei strategischen Veränderungsprojekten beriet.

