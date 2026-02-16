Überfüllte Gefängnisse auch durch StGB-Verschärfungen: Praxiskommentar

Fachbücher. Die letzten Jahre haben viele Strafverschärfungen in Österreich gebracht: Ein Praxiskommentar beleuchtet nicht weniger als 15 Novellen seit dem Jahr 2018.

Der Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg hat die Debatte um überbelegte Stravollzugsanstalten in Österreich neu angefacht: In den letzten Jahren gab es viele Strafverschärfungen in Österreich, auch damit stieg die Zahl den Insassen kontinuierlich an. Die Veränderungen im Strafrecht zeigt ein im Vorjahr bei Facultas erschienener Praxiskommentar, so der Verlag.

Strafrecht und Rechtsprechung auf 2.000 Seiten

Die Autor:innen Alois Birklbauer, Cathrine Konopatsch, Marianne Johanna Lehmkuhl, Florian Messner, Klaus Schwaighofer, Stefan Seiler und Alexander Tipold erarbeiteten im Praxiskommentar StGB (2. Auflage) auf gut 2.000 Seiten einen aktuellen Überblick über die umfassend einbezogene Rechtsprechung und den Meinungsstand zu allen Bestimmungen des StGB, heißt es weiter.

Seit der Vorauflage des Kommentars 2018 wurde das StGB nicht weniger als 15-mal novelliert: Die Neuauflage bildet die am 1.1.2025 geltende Rechtslage ab, Literatur und Rechtsprechung wurden bis 30.6.2024 eingearbeitet.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen. Newsletter anmelden/verwalten