Your.Online holt sich ecomDATA mit Wolf Theiss und E+H

Hosting-Spezialist & Übernahme. Wolf Theiss berät Your.Online beim Erwerb des Managed Hosting-Spezialisten ecomDATA aus Oberwart.



Wolf Theiss hat Your.Online beim Erwerb der ecomDATA GmbH beraten: ecomDATA ist ein auf Managed Hosting spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Oberwart (Burgenland) und soll weiterhin eigenständig unter der Leitung seines Gründers Andreas Bezuh geführt werden, so eine Aussendung. Der Gründer und sein Unternehmen wurden bei dem Teilverkauf an Your.Online von Kanzlei E+H beraten.

Die Strategie

Die Transaktion stärke das Performance Segment von Your.Online und stelle zugleich den Markteintritt in Österreich dar: Your.Online ist eine internationale Digital‑Service‑Gruppe, die das niederländische Family Office Strikwerda Investments hinter sich hat und auf Domain‑Services, Hosting sowie Security‑ und Trust‑Lösungen fokussiert.

Das Unternehmen verfolge ein dezentralisiertes Modell, das gezielte Akquisitionen und die langfristige Weiterentwicklung seiner Portfoliounternehmen ermöglicht. ecomDATA ist auf Managed Hosting für E‑Commerce‑Unternehmen, insbesondere im Bereich JTL‑Software ERP sowie weiterer ERP‑ und Shopsysteme spezialisiert.

Die Beratungsteams

Das Wolf Theiss Team wurde von Partner Zeno Grabmayr (Banking & Finance, Corporate/M&A) geleitet. Unterstützt wurde er von Associate Klemens Kendler (Corporate/M&A), Counsel Anna Schwamberger (Employment), Partner Stefan Horn und Associate Dominik Mayrhofer (beide Real Estate), Partner Stefan Wartinger (Competition), Counsel Philipp Wrabetz (IP/IT) sowie Consultant Karin Spindler‑Simader (Tax).

Die ecomDATA GmbH und der Gründer, Andreas Bezuh, wurden von E+H Rechtsanwälte unter der Führung von Steve Jeitler (Partner, Corporate/ M&A) und Florian Vidreis (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate/M&A) beraten. Im Team waren auch Adrian Walser (Rechtsanwaltsanwärter, Arbeitsrecht), Hannah Kercz (Rechtsanwältin/Ständige Substitutin, IP/IT), Dieter Thalhammer (Partner, Kartellrecht) und William Redl (Partner, Kartellrecht).