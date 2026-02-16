Zwei neue Partner, fünf neue Counsel bei Binder Grösswang

Wien. Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang ernennt neue Partner und Counsel. Ihre Themen sind Arbeitsrecht, Corporate, Finanzrecht u.a.

Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang beginnt das neue Geschäftsjahr mit verstärktem Team und ernennt zwei neue Partner und fünf Counsel, heißt es: Die „bewusste Nachbesetzung aus den eigenen Reihen“ unterstreiche den Ansatz, Nachwuchs im eigenen Team auszubilden, so Managing Partner Stefan Tiefenthaler in einer Aussendung.

Die zwei neuen Partner

Johannes Bammer (39) wird Partner im Arbeitsrechtsteam. Er verfüge über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen, berate in sämtlichen Bereichen des Arbeitsrechts sowie im Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzrechts. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören demnach arbeitsgerichtliche Streitigkeiten, Management- und Arbeitsverträge, Restrukturierungen bzw. Personalabbaumaßnahmen, die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz (insbesondere KI-Implementierung) sowie die Optimierung bzw. Implementierung von Arbeitszeitmodellen bzw. Telearbeitsmodellen.

Felix Fuith (34) wird Partner im Gesellschaftsrecht/M&A-Team. Er berate Unternehmen und Investoren in gesellschafts- und unternehmensrechtlichen Angelegenheiten mit Fokus auf komplexe M&A-Transaktionen und Private Equity. Fuith verfüge über mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Zielunternehmen ebenso wie von Investoren – darunter Private-Equity-Investoren, Family Offices und strategische Investoren – bei nationalen und internationalen Transaktionen. Zu seinen Beratungsschwerpunkten zählen grenzüberschreitende M&A-Transaktionen, Gesellschaftsrecht, Private Equity und Venture Capital sowie Joint Ventures und Strategic Alliances.

Fünf Ernennungen zu Counsel

Mathias Drescher (36) wird zum Counsel im Bank- und Finanzrechtsteam ernannt. Seine Themen sind u.a. Projekt- und insbesondere Immobilienfinanzierungen, syndizierte und Akquisitionsfinanzierungen, nationale und internationale Transaktionen sowie weiters u.a. Mandanten im Bereich erneuerbare Energien.

Anian Gruber (38) wird Counsel im Regulatory-Team. Er begleite regelmäßig Unternehmen in M&A Transaktionen im Hinblick auf regulatorische Fragestellungen und berate u.a. in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren einschließlich Verwaltungsstraf- und Vergabeverfahren.

Kordula Krankl (32) wird Counsel im Dispute Resolution-Team. Ihre Themen sind laut den Angaben u.a. Construction Projects und immobilienrechtliche Streitigkeiten, Commercial Contracts, Vertriebsrecht sowie insolvenznahe Verfahren; außerdem die Autobranche. Sie ist Vortragende an der ÖVI-Immobilienakademie.

Christoph Raab (32) wird Counsel im Wettbewerbsrechtsteam. Er berate zu sämtlichen Fragestellungen des Kartellrechts, u.a. im Bereich der Fusionskontrolle, Verfahrensführung vor nationalen Wettbewerbsbehörden und der Europäischen Kommission, Kartellschadenersatzklagen sowie kartellrechtliche Compliance.

David Rötzer (36) wird Counsel im Bank- und Finanzrechtsteam. Er berate Kreditnehmer sowie Finanzinstitute bei komplexen, meist grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen. Themen sind u.a. syndizierte Finanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Corporate-Finance-Transaktionen sowie strukturierte Finanzierungen inklusive ESG-Varianten, Energie und Infrastruktur sowie Restrukturierungen.