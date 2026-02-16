 Open menu
Business, Personalia, Recht

Zwei neue Partner, fünf neue Counsel bei Binder Grösswang

Felix Fuith, Johannes Bammer ©Binder Grösswang

Wien. Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang ernennt neue Partner und Counsel. Ihre Themen sind Arbeitsrecht, Corporate, Finanzrecht u.a.

Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang beginnt das neue Geschäftsjahr mit verstärktem Team und ernennt zwei neue Partner und fünf Counsel, heißt es: Die „bewusste Nachbesetzung aus den eigenen Reihen“ unterstreiche den Ansatz, Nachwuchs im eigenen Team auszubilden, so Managing Partner Stefan Tiefenthaler in einer Aussendung.

Die zwei neuen Partner

  • Johannes Bammer (39) wird Partner im Arbeitsrechtsteam. Er verfüge über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen, berate in sämtlichen Bereichen des Arbeitsrechts sowie im Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzrechts. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören demnach arbeitsgerichtliche Streitigkeiten, Management- und Arbeitsverträge, Restrukturierungen bzw. Personalabbaumaßnahmen, die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz (insbesondere KI-Implementierung) sowie die Optimierung bzw. Implementierung von Arbeitszeitmodellen bzw. Telearbeitsmodellen.
  • Felix Fuith (34) wird Partner im Gesellschaftsrecht/M&A-Team. Er berate Unternehmen und Investoren in gesellschafts- und unternehmensrechtlichen Angelegenheiten mit Fokus auf komplexe M&A-Transaktionen und Private Equity. Fuith verfüge über mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Zielunternehmen ebenso wie von Investoren – darunter Private-Equity-Investoren, Family Offices und strategische Investoren – bei nationalen und internationalen Transaktionen. Zu seinen Beratungsschwerpunkten zählen grenzüberschreitende M&A-Transaktionen, Gesellschaftsrecht, Private Equity und Venture Capital sowie Joint Ventures und Strategic Alliances.

Fünf Ernennungen zu Counsel

  • Mathias Drescher (36) wird zum Counsel im Bank- und Finanzrechtsteam ernannt. Seine Themen sind u.a. Projekt- und insbesondere Immobilienfinanzierungen, syndizierte und Akquisitionsfinanzierungen, nationale und internationale Transaktionen sowie weiters u.a. Mandanten im Bereich erneuerbare Energien.
  • Anian Gruber (38) wird Counsel im Regulatory-Team. Er begleite regelmäßig Unternehmen in M&A Transaktionen im Hinblick auf regulatorische Fragestellungen und berate u.a. in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren einschließlich Verwaltungsstraf- und Vergabeverfahren.
  • Kordula Krankl (32) wird Counsel im Dispute Resolution-Team. Ihre Themen sind laut den Angaben u.a. Construction Projects und immobilienrechtliche Streitigkeiten, Commercial Contracts, Vertriebsrecht sowie insolvenznahe Verfahren; außerdem die Autobranche. Sie ist Vortragende an der ÖVI-Immobilienakademie.
  • Christoph Raab (32) wird Counsel im Wettbewerbsrechtsteam. Er berate zu sämtlichen Fragestellungen des Kartellrechts, u.a. im Bereich der Fusionskontrolle, Verfahrensführung vor nationalen Wettbewerbsbehörden und der Europäischen Kommission, Kartellschadenersatzklagen sowie kartellrechtliche Compliance.
  • David Rötzer (36) wird Counsel im Bank- und Finanzrechtsteam. Er berate Kreditnehmer sowie Finanzinstitute bei komplexen, meist grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen. Themen sind u.a. syndizierte Finanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Corporate-Finance-Transaktionen sowie strukturierte Finanzierungen inklusive ESG-Varianten, Energie und Infrastruktur sowie Restrukturierungen.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. RBI erhält 500 Mio. Euro mit White & Case sowie Wolf Theiss
  2. Energie-Software: Value kauft HAKOM mit Hogan Lovells, Herbst Kinsky
  3. KI-Agenten mehrerer Unternehmen bauen gemeinsam Mist: Wer haftet?
  4. AMG baut Hybrid-Energiespeicher in Saudi-Arabien mit Hogan Lovells

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

WU Wien: Christiane Wenckheim und Stefan Fida beleuchten den Aufsichtsrat

Produktivitätsbericht zu Österreich: 10 Reformtipps für den Standort

Feuerfesthersteller Rath AG holt Christian Morawetz als neuen COO

Neuer Chef-Volkswirt der OeNB kommt vom deutschen Fiskus

Fresenius Kabi macht Alexander Hohl zum Chef am Standort Graz

Neu in Finanz:

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Neu in Recht:

RBI erhält 500 Mio. Euro mit White & Case sowie Wolf Theiss

Energie-Software: Value kauft HAKOM mit Hogan Lovells, Herbst Kinsky

Zwei neue Partner, fünf neue Counsel bei Binder Grösswang

Überfüllte Gefängnisse auch durch StGB-Verschärfungen: Praxiskommentar

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Neu in Steuer:

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar

Neue EU-Geldwäsche-Verordnung als radikale Transformation

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Paket-Flut aus Fernost schwillt um 26 Prozent an, neue EU-Zölle starten

Neu in Bildung/Uni:

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Lehrgang „Ruhestands­planer“: Finanz­berater & Anwälte als Pensions­retter

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

TU Graz und Uni Graz bauen mit „Riff-Diff“ Enzyme nach Maß

Neu in Personalia:

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Zwei neue Partner, fünf neue Counsel bei Binder Grösswang

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Energie-Software: Value kauft HAKOM mit Hogan Lovells, Herbst Kinsky

Your.Online holt sich ecomDATA mit Wolf Theiss und E+H

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

KI-Agenten mehrerer Unternehmen bauen gemeinsam Mist: Wer haftet?

NIU answers: Early Access startet am 16.2. – jetzt noch schnell anmelden!