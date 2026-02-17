 Open menu
Börse Stuttgart schließt Pakt mit Krypto-Haus Tradias, White & Case hilft

©ejn

Finanzplätze & Merger. White & Case berät die Börse Stuttgart Group und ihre Digital-Tochter BSDH beim Zusammenschluss mit Krypto-Plattform Tradias.

White & Case hat die Börse Stuttgart Group und ihre Digital-Tochter Börse Stuttgart Digital Holding GmbH (BSDH) beim Zusammenschluss mit der Tradias GmbH (Tradias) beraten, so eine Aussendung.

Die BSDH betreibe mit einem regulierten Krypto-Broker, einer regulierten Krypto-Börse sowie einem MiCAR-lizensierten Krypto-Verwahrer das größte Kryptogeschäft unter den klassischen Börsen in Europa. Zu den institutionellen Kunden gehören u.a. die DZ Bank sowie die DekaBank.

Tradias ist ein europäisches Krypto-Handelshaus mit einem Kundenportfolio bestehend aus u.a. Neo-Brokern wie Trade Republic, der DWP Bank, anderen Dienstleistern sowie staatlichen Institutionen.

Der Vollzug der Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte von 2026 stattfinden, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Das Beratungsteam

Von Seiten der Börse Stuttgart Group waren federführend bei der Transaktionsgestaltung und den Verhandlungen beteiligt Maximilian Bölstler und Thorsten Ehinger sowie die beiden Vorstände Oliver Vins (CFO) sowie Constantin Bettermann (COO).

Das White & Case Team unter Federführung der Partner Prof. Roger Kiem und Stefan Bressler sowie des Local Partners Agmal Bahrami (alle M&A/Corporate) bestand aus den Partnern Woldemar Häring (Regulatory), Bodo Bender (Tax) und Sebastian Stütze (Employment, Compensation & Benefits), Partner Thilo Wienke (Antitrust) sowie den Associates Enno Miedtank (M&A/Corporate), Pia Berger, Philip Eichhorn, Tommaso Prati (alle M&A/Corporate), Christopher Ruof, Bojan Bajalovic und Finn Pauls (alle Regulatory), Justus Redeker (Employment, Compensation & Benefits) und Jonas Huber (IP).

Karsten Wöckener Credit White & Case

