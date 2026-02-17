E+H holt Christian Cacic als Anwalt für Banking & Finance

Wien. Christian Cacic kehrt als Anwalt zur Kanzlei E+H zurück. Seine Themen sind Banking & Finance, Restrukturierung & Insolvenz.

E+H begrüßt Christian Cacic als Rechtsanwalt und ständigen Substituten, so eine Aussendung: Mit seiner Rückkehr verstärke er ab sofort die Praxisgruppen Banking & Finance und Restrukturierung & Insolvenz.

Die Laufbahn

Mag. Christian Cacic, BSc war bereits mehrere Jahre als Associate bei E+H tätig und damals u.a. bereits im Bereich Beratung von Banken, Finanzinstituten, Kreditfonds und Sponsoren aktiv. Er hat Rechtswissenschaften an der Uni Wien studiert und absolvierte ein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Nach einer weiteren Station als Rechtsanwalt bei einer Wiener Wirtschaftskanzlei kehrt er nun zu E+H zurück, freut sich Marcus Benes, Co-Head der Praxisgruppen Banking & Finance und Restrukturierung & Insolvenz.