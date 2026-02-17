 Open menu
EY Scale-up Award 2026 läuft an: Bewerbungsfrist endet am 10. März

Florian Haas ©EY / Robert Herbst

Gründerpreis. Bewerbungen von Scale-ups und Rising Stars für den EY Scale-up Award 2026 sind noch bis 10. März in zwölf Kategorien und zwei Sonderkategorien möglich.

Für den diesjährigen EY Scale-up Award können sich Scale-ups und Rising Stars laut Aussendung noch bis zum 10. März 2026 bewerben. Bewerbungen sind dieses Jahr in zwölf Kategorien möglich:

  • BioTech & Life Sciences,
  • Disruption & Innovation,
  • EdTech & Knowledge,
  • Energy,
  • FinTech & InsurTech,
  • Industry & DeepTech,
  • Mobility & Transport,
  • PropTech & Real Estate,
  • Retail & Consumer Products,
  • Software & Digital Transformation,
  • SpaceTech & Aviation,
  • Sustainability & GreenTech.

In jeder Kategorie werden Awards in zwei Segmenten vergeben:

  • Scale-ups (Umsatz > 500.000 Euro)
  • Rising Stars (Umsatz bis 500.000 Euro)

Zusätzlich wird der Sonderpreis „Spin-off des Jahres“ für akademische Ausgründungen vergeben. Als Preise werden Beratungspakete im Gesamtwert von über 200.000 Euro vergeben. Erstmals wird 2026 außerdem die Sonderauszeichnung „Founder of the Year“ vergeben.

Der Ablauf

Die Bewerbung für den Scale-up Award läuft in drei Phasen ab. In Phase 1 ist die Bewerbung mit Growth Maturity Assessment über das Online-Bewerbungstool bis 10. März 2026 in sechs Bereichen möglich, so EY:

  • Business Model & Go-to-market Strategy,
  • Business Execution & Scalability,
  • Brand Value, Marketing & Sales Excellence,
  • Organisational Structure & Team,
  • Financials & Capital Structure,
  • Governance/Regulatory/Risk.

Die teilnehmenden Start-ups werden laut Angaben von einer mehr als 80-köpfigen Fachjury bewertet. Auf Basis der Punktebewertung werden die Gewinner je Kategorie sowie die mit Scale-up Badges Ausgezeichneten ermittelt.

Die zehn kategorienübergreifend bestbewerteten Scale-ups sowie fünf am besten bewertete Rising Stars qualifizieren sich für das Finale bzw. Phase 2 und treten um den Titel „Scale-up des Jahres“ sowie „Rising Star des Jahres“ an. In Phase 2 erfolgen die Präsentation und Diskussion der Angaben vor der jeweiligen Fachjury beim Growth Maturity Assessment Day am 9. Juni 2026. In Phase 3 gibt es Pitch-Präsentationen bei der Award Show am 24. Juni 2026.

Das Gesamtranking der teilnehmenden Start-ups setzt sich laut Veranstalter aus den Bewertungen aller drei Bewerbungsphasen zusammen. Die Gewinner werden bei der Award Show verkündet.

Verändertes Marktumfeld

Der EY Scale-up Award wurde vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Seither hat sich das Marktumfeld grundlegend verändert: „Als wir den Scale-up Award gestartet haben, war das Marktumfeld ein völlig anderes. Umso schöner ist es, dass der Award auch heute, in deutlich herausfordernderen Zeiten, konstant hochqualitative Bewerbungen anzieht. Viele der ausgezeichneten Unternehmen entwickeln sich trotz Gegenwind erfolgreich weiter, sichern Finanzierungen und treiben ihre Skalierung voran. Das zeigt, wie resilient und leistungsfähig das heimische Scale-up-Ökosystem ist“, so Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich.

Seit dem Start des EY Scale-up Awards wurden knapp 1.000 Bewerbungen eingereicht, mehr als 200 Scale-up Badges vergeben und über 50 Scale-ups und Rising Stars in ihren jeweiligen Kategorien ausgezeichnet, heißt es dazu.

Die bislang prämierten Unternehmen haben laut EY gemeinsam ein Finanzierungsvolumen von über einer Milliarde Euro aufgestellt. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die vergangenen Jahre auch die unternehmerische Realität: Neben mehreren erfolgreichen Exits gab es auch Insolvenzen.

„Der EY Scale-up Award ist bewusst kein Schönwetterformat. Wir zeichnen keine makellosen Erfolgsgeschichten aus, sondern unternehmerische Realität. Entscheidend ist nicht, ob es Rückschläge gibt, sondern wie Unternehmen mit diesen Phasen umgehen, Verantwortung übernehmen und daraus lernen“, so Florian Haas.

Rund um den EY Scale-up Award sei in den vergangenen Jahren auch eine aktive Community entstanden: Gründer, Investoren, Partnerorganisationen und Jury-Mitglieder, die sich regelmäßig bei Events, Workshops und Austauschformaten treffen. „Was uns besonders stolz macht, ist der ehrliche Austausch innerhalb dieser Community. Hier wird nicht nur über Erfolge gesprochen, sondern auch offen über Herausforderungen, Learnings und Fehler. Diese gegenseitige Unterstützung ist ein zentraler Wert des Scale-up Awards“, so Mealea Schäfer, Program Manager Start-ups & Scale-up Award bei EY Österreich.

