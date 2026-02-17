Frauen-Anteil im Vorstand liegt weiterhin bei 13,8 Prozent

Gender-Studie. Der Frauenanteil in den Vorständen börsennotierter Unternehmen lag zuletzt unverändert bei 13,8 Prozent, so eine EY-Studie.

Der Frauenanteil in den Vorständen börsennotierter Unternehmen in Österreich beträgt aktuell 13,8 Prozent – zuletzt ohne erkennbare Dynamik nach oben, so eine Aussendung von EY. Mit Stichtag 1. Jänner 2026 waren konkret 26 der insgesamt 188 Vorstandsmitglieder der im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten Unternehmen weiblich.

Bei der letzten Erhebung des EY Mixed Leadership Barometers im August 2025 war der Anteil ebenso hoch. Damit hat er sich seit der erstmaligen Erhebung im Jahr 2015 zwar mehr als verdreifacht, bleibt aber dennoch gering, so EY.

Mehrheit der Vorstandsteams weiterhin rein männlich

Trotz eines neuen Höchststands beim Frauenanteil bleibt der Handlungsbedarf groß, der Fortschritt hat in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik verloren: 31 der 54 WBI-Unternehmen verfügen weiterhin über keinen einzigen weiblichen Vorstand – das entspricht 57 Prozent. Nur drei Unternehmen (BKS Bank, Marinomed Biotech und Oberbank) haben mehr als eine Frau im Vorstand. Wie bereits bei der letzten Erhebung im August 2025 steht zudem keine Frau – und damit keine weibliche CEO – an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens.

Ein Blick auf die Ressortverteilung zeigt laut der Studie, dass weibliche Vorstandsmitglieder nach wie vor stark auf bestimmte Funktionen konzentriert sind: Zehn der 26 Frauen verantworten das Finanzressort als CFO, neun sind für operative Bereiche zuständig – darunter zwei als COO. Zwei weitere Frauen bekleiden die Funktion einer Chief Risk Officer.

Gesetzliche Vorgaben: Fokus auf Aufsichtsräte

Der bisherige Entwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie „Women on Boards“ wurde im Dezember 2025 geändert. Der neue Entwurf des Gesellschaftsrechtlichen Leitungspositionengesetzes (GesLeiPoG) wurde deutlich abgeschwächt. Verbindlich geregelt ist künftig ausschließlich eine Mindestquote von jeweils 40 Prozent Frauen und Männern in Aufsichts- und Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen. Die Regelung gilt für Neuwahlen und Entsendungen nach dem 29. Juni 2026. Die börsennotierten Gesellschaften haben dafür zu sorgen, dass die Quoten bis spätestens 31. Dezember 2026 erfüllt werden. Bestehende Mandate bleiben unberührt.

Keine verbindlichen Vorgaben enthält das Gesetz hingegen für Vorstände. Der ursprüngliche Entwurf hatte noch vorgesehen, dass bei börsennotierten Unternehmen mit mehr als zwei Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau und ein Mann im Vorstand vertreten sein müssen. Diese Regelung wurde im jetzigen Entwurf ersatzlos gestrichen. Der Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaften kann zwar – wie bereits bisher – freiwillige „individuelle quantitative“ Zielvorgaben zur ausgewogenen Vertretung der Geschlechter im Vorstand festlegen, rechtlich verpflichtend sind diese jedoch nicht.

„Spürbar verwässerter Entwurf“

„Der im Dezember beschlossene Gesetzestext ist im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf spürbar verwässert worden. Die ursprünglich vorgesehene verbindliche Mindestbesetzung von Vorständen – mindestens eine Frau und ein Mann bei mehr als zwei Vorstandsmitgliedern – wurde ersatzlos gestrichen. Damit wird aus einem klaren Gleichstellungsinstrument eine weitgehend unverbindliche Empfehlung. Der politische Wille, auch auf operativer Führungsebene strukturelle Veränderungen durchzusetzen, ist im finalen Gesetz nicht mehr erkennbar“, sagt Helen Pelzmann, Partnerin bei EY Law und Verantwortliche der Initiative Women. Fast Forward bei EY Österreich.

In den Aufsichtsräten wirkt die Quote

Bei den Aufsichtsgremien zeige sich ein anderes Bild als bei den Vorständen: Aktuell sind 166 der insgesamt 523 Aufsichtsratsmandate mit Frauen besetzt – das entspricht einem Anteil von 31,7 Prozent (August 2025: 31,5%). Gegenüber der letzten Erhebung sind damit lediglich zwei zusätzliche Mandate an Frauen gegangen. Seit Erfüllung der gesetzlichen 30-Prozent-Quote stagniere die Entwicklung weitgehend, in einzelnen Jahren war sie sogar rückläufig. Auffällig ist zudem, dass viele Unternehmen knapp an der Mindestgrenze verharren; nur eine Minderheit erreicht bereits einen Frauenanteil von 40 Prozent oder mehr im Aufsichtsrat.

Zum Stichtag Jänner 2026 erfüllen alle Unternehmen, die aktuell in den Anwendungsbereich der bestehenden gesetzlichen Quotenregelung fallen, die gesetzlichen Anforderungen. Konkret betrifft dies 21 der 54 untersuchten WBI-Unternehmen. Insgesamt verfügen 46 der 54 Unternehmen über mindestens eine Frau im Aufsichtsrat, in 37 Unternehmen sind es mindestens zwei weibliche Mitglieder. Acht Unternehmen haben weiterhin einen rein männlich besetzten Aufsichtsrat.

Bisher war es für viele Unternehmen vergleichsweise einfach, der gesetzlichen Quotenpflicht zu entgehen, da diese nur für Aufsichtsräte mit mindestens sechs Kapitalvertreter:innen galt. Zahlreiche börsennotierte Unternehmen blieben unter dieser Schwelle. Mit dem aktuellen Gesetzesentwurf ändert sich dieser Rahmen jedoch deutlich: Künftig sollen alle börsennotierten Unternehmen unabhängig von der Größe des Aufsichtsrats der Quotenpflicht unterliegen. Damit werde der Anwendungsbereich ausgeweitet und der Handlungsdruck erhöht, den Frauenanteil in Führungs- und Kontrollgremien strukturell zu verbessern.

Branchenanalyse: Finanzbranche an der Spitze

Spitzenreiter bei der Frauenquote in Aufsichtsräten ist die Finanzbranche mit 40,5 Prozent (53 von 131 Mandaten). Auch Transport & Logistik (37%), IT (36,6%) und Energie (33,9%) liegen über dem Durchschnitt. Schlusslicht ist die Rohstoffbranche mit lediglich 16,7 Prozent Frauenanteil.

Mit dem neuen Gesetz rückt ein höherer Maßstab näher: Ab 30. Juni 2026 gilt für börsennotierte Unternehmen eine 40-Prozent-Quote im Aufsichtsrat. Der aktuelle Durchschnitt von 31,7 Prozent liegt deutlich unter dieser Zielmarke – für viele Unternehmen bedeutet das, dass bereits jetzt zusätzliche Schritte notwendig sind, um das künftige Niveau zu erreichen.

Rosemarie König, Partnerin bei EY Österreich, betont: „Quotenregelungen sind – wie die Vergangenheit zeigt – ein notwendiger Impuls, aber keine alleinige Lösung. Es braucht weitergehende Maßnahmen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – etwa bei Gehaltstransparenz, der Reform der Kinderbetreuung oder der gleichberechtigten Einbindung von Männern in Vereinbarkeitsmaßnahmen.“ Helen Pelzmann: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Quoten ein unerlässliches Instrument sind, um die Vertretung der unterschiedlichen Geschlechter in den Führungsgremien voranzutreiben. Ein deutliches diesbezügliches Signal auch auf Ebene des Vorstandes wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Geschlechterdiversität gewesen und hätte geholfen, alte Netzwerke und die Similarity Attraction im Bestellungsprozess, die häufig für die Homogenität in den Entscheidungsgremien verantwortlich sind, zu durchbrechen.“

Gerade in einer Zeit, in der Wandel und Transformation unabdingbar sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben, wäre es wichtig, die Diversität aktiv auch im Vorstand voranzutreiben, um auf diese Änderungen bestmöglich reagieren zu können, so Pelzmann.

Der Frauenanteil bei EY

Mit Stichtag 01.01.2026 waren von den 44 Partner:innen von EY Österreich 11 Frauen – das entspricht einem Anteil von 25 Prozent (Herbst 2025: 23,3%; Frühjahr 2025: 25%). Auf Management-Ebene liege der Frauenanteil aktuell bei 44,19 Prozent. Der Frauenanteil in der gesamten Belegschaft inkl. Praktikant:innen von EY Österreich beträgt 53 Prozent.