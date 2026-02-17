 Open menu
Machen Sie sich fit für den Jahresabschluss

©ASW

Mit einem neuen Expert:innenteam und frischen didaktischen Methoden startet das Seminar Jahresabschluss und Steuererklärungen 2025.

Das jährlich stattfindende Update-Seminar der ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) geht mit einem neuen Vortragenden-Team an den Start, das neben ausgewiesener Fachkompetenz auch moderne, interaktive Vortragselemente einbringt. Elisabeth Hütter, Alexander Perl und Jürgen Sykora geben einen klar strukturierten Überblick zu wesentlichen steuerlichen und bilanziellen Neuerungen für den Jahresabschluss und die Steuererklärungen 2025. Praxisnahe Fall- und Berechnungsbeispiele sowie lebendige Diskussionen machen das Seminar zum kurzweiligen Wissens-Booster.

Die Teilnehmer:innen erhalten ein verständlich aufbereitetes und anwendungsorientiertes Update zu allen wichtigen Änderungen im EstG, KStG und UstG, ergänzt um ausgewählte Spezialthemen wie Software-Bilanzierung, Ereignissen nach dem Bilanzstichtag, Photovoltaik, Kryptowährungen sowie steuerlichen Abgrenzungen in Insolvenz- und Finanzstrafrechtssachverhalten. Präsenztermine in ganz Österreich werden angeboten. Ab 6. März sind die Inhalte auch on demand abrufbar. Gleich hier informieren und anmelden!

