Business, Finanz, Personalia

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Manfred Quehenberger ©RVS / Kirchberger

Management & Raiffeisensektor. Manfred Quehenberger wird 2029 Generaldirektor (CEO) des Raiffeisenverbands Salzburg. Er leitet derzeit das Privat- und Geschäftskunden-Ressort.

Die Eigentümervertreter im Raiffeisenverband Salzburg haben die Weichen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung des führenden Finanzdienstleisters in Salzburg gestellt, heißt es in einer Aussendung: Generaldirektor Heinz Konrad wird demnach sein Mandat über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus bis zum 31.12.2028 verlängern (er wäre mit 1.7.2026 pensionsberechtigt).

Auf Konrad folgt mit 1.1.2029 Manfred Quehenberger, schon bisher Mitglied der Geschäftsleitung, als neuer Generaldirektor. Neu hinzu kommen ab 2029 Alexander Glaeser und Christoph Leinberger ins Management Board, heißt es weiter: Anna Doblhofer-Bachleitner und Andreas Derndorfer bleiben in der Geschäftsleitung, sodass das oberste Führungsgremium ab 2029 fünfköpfig sein wird. Zusätzlich zur RVS-Geschäftsführung werde Quehenberger weiterhin das Ressort Privat- und Geschäftskunden leiten.

Die Laufbahn

Manfred Quehenberger, MBA, ist Jahrgang 1971, stammt aus St. Martin am Tennengebirge und ist seit 1990 bei Raiffeisen. Quehenberger ist Absolvent des Studiums Business Management an der FH Burgenland. Er war u.a. selbstständigen RB Annaberg-Lungötz (von 1996-2000 und 2003-2007).

Seit 2020 verantwortet er als Mitglied der RVS-Geschäftsleitung das gesamte Privat- und Geschäftskundengeschäft, inkl. Private Banking, die Immobilienmakler und das Versicherungsgeschäft.

