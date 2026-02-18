Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Wals. Mike Podobrin übernimmt die Position des Geschäftsführers von Fressnapf Österreich. Er war zuletzt Chef der REWE-Tochter Penny.

Mike Podobrin übernimmt laut einer Aussendung mit 16. Februar offiziell die Position des Geschäftsführers von Fressnapf Österreich. Er folgt damit auf Hermann Aigner, der auf eigenen Wunsch aus der Funktion zurücktrete. Die Fressnapf-Gruppe bietet Tierfutter bzw. Heimtierbedarf und ist laut den Angaben mit 135 Filialen Marktführer in Österreich.

Die Laufbahn

Podobrin verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im internationalen Handel. Zuletzt war er als Managing Director bei Penny Österreich tätig. Davor verantwortete er mehrere Jahre innerhalb der REWE Group das Strategische Marketing von Penny International.

In seiner neuen Rolle verantworte Podobrin die operative Führung sowie die strategische Ausrichtung von Fressnapf Österreich.

Der CEE-Managing Director spricht

„Wir freuen uns sehr, Mike als unseren neuen Geschäftsführer bei Fressnapf Österreich willkommen zu heißen“, so Patrick Bontenakels, Managing Director Central & Eastern Europe von Fressnapf: „Er wird die erfolgreiche Entwicklung von Fressnapf (LAND) konsequent fortführen und wichtige Impulse für die zukünftige strategische Ausrichtung setzen, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ihm bestmöglich auf die kommenden Herausforderungen und das geplante weitere Wachstum vorbereitet sind.“

Bontenakels weiter: „Hermann Aigner hat in den letzten Jahren mit großem Engagement Verantwortung übernommen und maßgeblich zum Ländererfolg beigetragen – dafür gilt ihm unser herzlicher Dank. Ich freue mich sehr, dass er Fressnapf auch künftig in beratender Funktion unterstützen wird.“