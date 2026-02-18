fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

Anwälte & Marketing. Sewan Mossessian-Takvorian leitet jetzt Marketing und Kommunikation bei Wirtschaftskanzlei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp).

In dieser strategisch zentralen Rolle steuere Mossessian-Takvorian die Positionierung von fwp, die Weiterentwicklung der Marke sowie sämtliche internen und externen Kommunikationsagenden, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Mag. Sewan Mossessian-Takvorian bringe langjährige Erfahrung im strategischen Marketing und in der Unternehmenskommunikation mit. In leitenden Funktionen war sie in internationalen Beratungsorganisationen tätig (u.a. Mazars, Anm.d.Red.) und verantwortete dort unter anderem die Markenstrategie, integrierte Kommunikationskonzepte, digitale Transformation im Marketing sowie die Weiterentwicklung von Thought-Leadership-Formaten.

Die Aufgabe

Bei fwp liege ihr Fokus darauf, die Stärken der Kanzlei zu unterstreichen und die Sichtbarkeit in einem dynamischen Marktumfeld nachhaltig zu erhöhen. Ziel sei es, die Kanzlei sowohl national als auch international noch stärker als führenden Partner im Wirtschaftsrecht zu positionieren, der für höchste juristische Qualität und exzellente Beratung in Transaktionen und Projekten stehe.

Gleichzeitig werde sie neue Kommunikationsformate etablieren und bestehende Kanäle weiterentwickeln, um Mandant:innen, Partner:innen und Talente gezielt anzusprechen und die Marke zukunftsorientiert auszubauen. Anwaltskanzlei fwp unterstreiche mit der Besetzung den Anspruch, den starken Marktanteil konsequent weiter auszubauen und die Kanzlei strategisch wie kommunikativ zukunftsorientiert auszurichten, heißt es.

Der Markt

„Mit Sewan Mossessian-Takvorian gewinnen wir eine erfahrene Expertin, die frische Impulse und strategische Weitsicht in Marketing und Kommunikation bringt und fwp noch stärker als innovativen und verlässlichen Partner im Wirtschaftsrecht sichtbar macht“, so fwp Partner Markus Fellner.

Kanzlei fwp hat rund 150 Beschäftigte, davon rund 70 Juristinnen und Juristen; unter den 20 größten Anwaltskanzleien Österreichs (laut trend-Ranking 2025) findet sie sich damit im Mittelfeld.