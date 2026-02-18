 Open menu
Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Christoph Gruber ©Fotografie Weinwurm

Wien. Der berufsbegleitende Musikbusiness-Diplom-Lehrgang des WIFI Wien startet das nächste Mal am 10.9.2026: Thema sind Vermarktung, Streaming, Recht, Förderungen & Co.

2026 steht Wien im Rampenlicht der internationalen Musikwelt: Im Mai gastiert der Eurovision Song Contest (ESC) in der Wiener Stadthalle. Damit rückt nicht nur die Show, sondern auch das „Dahinter“ stärker ins Zentrum: Vermarktung, Recht, Streaming, Live-Geschäft, PR, Förderungen und Geschäftsmodelle.

Mit diesen Themen beschäftigt sich der berufsbegleitende Musikbusiness-Diplom-Lehrgang des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien, der laut Aussendung am 12. Februar bereits zum 8. Mal gestartet ist und am 10. September 2026 erneut angeboten wird.

„Der ESC zeigt jedes Jahr, was viele unterschätzen: Erfolg entsteht nicht zufällig. Er ist das Ergebnis klarer Ziele, strategischer Planung und professionellen Handelns“, so WIFI Wien-Lehrgangsleiter Christoph Gruber: „Und genau dieses Mindset wollen wir in Wien stärken und Musik als kulturelle Kraft, aber auch als ernstzunehmenden Wirtschaftssektor positionieren.“

Die Zielgruppe

Der Diplom-Lehrgang richtet sich laut Gruber an Einsteiger, Profis aus Labels, Verlagen, Management, Medien und Booking sowie an Musikschaffende, die die wirtschaftliche Seite ihres Berufs professioneller aufstellen wollen. Im Zentrum stehen demnach Fachwissen, Praxisnähe sowie Vernetzung.

„Seit dem Start des Lehrgangs hat sich die Branche drastisch verändert. Klassische Strukturen brechen weg oder organisieren sich neu, Tonträgerverkäufe gehen zurück, Handelsketten fahren Musiksortimente zurück, zeitgleich verlagert sich Vermarktung zunehmend direkt zum Fan. Die Einnahmen werden fragmentierter und vielfältiger. Gleichzeitig entsteht ein großer Teil der Wertschöpfung weiterhin im Live-Bereich. Das verlangt Überblick, Anpassungsfähigkeit und ein professionelles Fundament“, so Gruber.

„Eine harte, aber schöne Branche“

Der Lehrgang beinhaltet die Themen:

  • Modul 1: „Musikmarkt – Zahlen, Rollen, Wertschöpfung, Trends“
  • Modul 2: „Rechtliche Grundlagen – Urheberrecht, Verwertungsgesellschaften, Verträge, Förderungen“
  • Modul 3: „Marketing & Promotion – Positionierung, PR, Medien, Social Media, Kampagnenlogik“
  • Modul 4: „Tonträger & Live – Grundlagen Produktion und Live-Business“
  • Modul 5: „DIY & Selbstvermarktung – Geschäftsmodelle, Strategien, Selbstständigkeit“

An den Nachwuchs richtet der Lehrgangsleiter eine Botschaft: „Man tut Newcomern keinen Gefallen, wenn man das Musikbusiness schönredet. Es ist eine harte, aber auch eine schöne Branche, die langen Atem erfordert. Gleichzeitig braucht es junge Menschen, die mit Marktverständnis die Zukunft mitgestalten wollen. Dafür bietet der Lehrgang einen geschützten Rahmen und ein starkes Netzwerk“, so Gruber.

