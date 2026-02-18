Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

Management. László Horváth (50) ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer der MEWA Textil-Service GmbH Österreich. Er folgt auf Philipp Mell.

Mit 1. Jänner 2026 hat László Horváth die Position des kaufmännischen Geschäftsführers der MEWA Textil-Service GmbH Österreich übernommen. Er folgt auf Philipp Mell, der die Funktion laut Aussendung interimistisch seit Anfang 2024 innehatte. Horváth leitet künftig die Geschäfte in Österreich gemeinsam mit Stefan Janzen, dem technischen Geschäftsführer von Mewa Österreich.

Die Mewa-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden wurde 1908 gegründet und bietet Betriebstextilien an. Schwerpunkt des Angebots sind Putztücher sowie Berufs- und Schutzkleidung für Industrie, Handwerk, Gastronomie und den Gesundheitssektor. In Österreich betreut Mewa laut eigenen Angaben rund 8.400 Kunden.

Der Werdegang

László Horváth startete seine berufliche Karriere beim deutschen Flachglas-Produzenten Schollglas, wo er in verschiedenen Positionen unter anderem als Niederlassungsleiter und Geschäftsführer in Deutschland, Polen und Ungarn tätig war.

2011 wechselte er zur ungarischen Tochtergesellschaft der Mewa-Gruppe und wurde dort Geschäftsführer. Ab 2019 war er zudem am Aufbau der rumänischen Tochtergesellschaft beteiligt, die er von 2023 bis 2025 ebenfalls als Geschäftsführer leitete.

