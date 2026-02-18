Sanity für Organigram: Hogan Lovells wird aktiv

Cannabis & Anwälte. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät den börsenotierten kanadischen Cannabis-Produzenten Organigram bei der Übernahme der deutschen Sanity Group.

Unter Leitung des Münchner Partners Nikolas Zirngibl und Senior Associates Dominik Lang hat Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells den kanadischen Cannabis Produzenten Organigram Global Inc. bei der Übernahme des Berliner Cannabis Unternehmens Sanity Group GmbH beraten, so eine Aussendung.

Organigram ist börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Cannabis und cannabisbasierten Produkten für den regulierten Konsummarkt sowie den medizinischen Markt spezialisiert hat. Es hat mehrere Standorte in Kanada und verfolgt eine internationale Wachstumsstrategie.

Die Sanity Group wurde 2018 gegründet und zählt zu den führenden Cannabis-Unternehmen in Deutschland. Die Gruppe betreibt eigene Marken und Geschäftsbereiche für Medizinalcannabis, Arzneimittelforschung, Medizinprodukte, digitale Anwendungen sowie Konsumgüter und verfolgt eine Expansion in relevante europäische Märkte.

Die Transaktion

Der initiale Kaufpreis werde bar und in Organigram-Aktien entrichtet. Zusätzlich wurde eine leistungsabhängige Earn-Out-Komponente vereinbart. Die Akquisition werde durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln, einer neuen Kreditfazilität und einer Kapitalbeteiligung der British American Tobacco Group finanziert.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt laut den Angaben den üblichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich einer Anmeldung ausländischer Direktinvestitionen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Durch die Übernahme vereinen sich zwei Marktführer in den größten regulierten Cannabismärkten und schaffen eine starke Plattform für weiteres Wachstum und Innovation, heißt es. Das Hogan Lovells-Team um Zirngibl hat bereits 2022 die British American Tobacco Group und 2024 Organigram bei ihren jeweiligen Investitionen in die Sanity Group beraten.