 Open menu
Finanz, Recht, Steuer

Stiftung des Bitpanda-Gründers: Die Rechts- und Steuerprofis im Vorstand

©ejn

Krypto & Unternehmen. Bitpanda-Gründer Eric Demuth hat jetzt eine Privatstiftung mit zwei bekannten Rechts- und Steuerprofis im Vorstand.

Bitpanda-Gründer Eric Demuth ist laut einem Bericht des Magazins trend unter die Stifter gegangen: Die Mitte Dezember 2025 eingetragene Privatstiftung hat er demnach nach seiner Hündin „Piccolina“ benannt, im Stiftungszweck sei neben anderen Zielsetzungen auch die Unterstützung von Tierschutz-Organisationen festgeschrieben.

Der Stiftungsvorstand

Mitglieder des Stiftungsvorstands sind laut Firmenbuch derzeit neben Eric Demuth der Wirtschaftsanwalt Thomas Kulnigg (Partner der Kanzlei Schönherr) und der Wirtschaftsprüfer Berndt Zinnöcker. Letzterer ist Leiter Branchencenter Privatstiftungen / Private Clients des Prüf- und Beratungsunternehmens BDO Austria.

Kulnigg war als Rechtsberater u.a. bei der Finanzierungsrunde im Jahr 2021 aktiv, bei der Bitpanda als erstes österreichisches Start-up den „Unicorn“-Status erreicht hat, d.h. eine Bewertung von mehr als 1 Mrd. US-Dollar.

IPO-Gerüchte, Krypto-Beben und neue Angebote

Eric Demuth und seine beiden österreichischen Gründer-Kollegen Paul Klanschek und Christian Trummer besitzen an Bitpanda die Mehrheit, haben aber auch Investoren wie US-Tech-Millardär Peter Thiel an Bord geholt. Laut einem Bericht von Bloomberg wird über einen möglichen Börsegang des Krypto-Unternehmens im ersten Halbjahr 2026 nachgedacht (vom Unternehmen nicht bestätigt).

Das Umfeld ist spannend: Die meisten Kryptowährungen haben gerade einen massiven Absturz hinter sich, so hat etwa Bitcoin in den letzten 6 Monaten 42 Prozent an Wert verloren. Daher sei aktuell das Interesse von Privatanlegern und Institutionellen geringer als noch Anfang 2025, heißt es bei manchen Analysten. Andere verweisen darauf, dass die Akzeptanz von Krypto-Assets auf längere Sicht im Ansteigen begriffen sei. Übrigens hat Bitpanda sich selbst im Jänner breiter aufgestellt und bietet jetzt auch den direkten Handel mit Aktien und ETFs an. Bei neuen Konkurrenten wie dem „Neobroker“ Trade Republic gibt es das bereits.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin
  2. E+H holt Christian Cacic als Anwalt für Banking & Finance
  3. Your.Online holt sich ecomDATA mit Wolf Theiss und E+H
  4. McKinsey verheiratet Investment-Tochter MIO mit Neuberger Berman: Die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

Frauen-Anteil im Vorstand liegt weiterhin bei 13,8 Prozent

EY Scale-up Award 2026 läuft an: Bewerbungsfrist endet am 10. März

Neu in Finanz:

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Neu in Recht:

Sanity für Organigram: Hogan Lovells wird aktiv

fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

E+H holt Christian Cacic als Anwalt für Banking & Finance

Börse Stuttgart schließt Pakt mit Krypto-Haus Tradias, White & Case hilft

RBI erhält 500 Mio. Euro mit White & Case sowie Wolf Theiss

Neu in Steuer:

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar

Neue EU-Geldwäsche-Verordnung als radikale Transformation

TPA Steuerberatung macht Roland Grießer zum Partner IT & Tax

Paket-Flut aus Fernost schwillt um 26 Prozent an, neue EU-Zölle starten

Neu in Bildung/Uni:

Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Lehrgang „Ruhestands­planer“: Finanz­berater & Anwälte als Pensions­retter

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

Neu in Personalia:

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

E+H holt Christian Cacic als Anwalt für Banking & Finance

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Machen Sie sich fit für den Jahresabschluss

Energie-Software: Value kauft HAKOM mit Hogan Lovells, Herbst Kinsky

Your.Online holt sich ecomDATA mit Wolf Theiss und E+H

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026