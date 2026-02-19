 Open menu
Bildung & Uni, Steuer

Der Steuerberater und das Einhebungsverfahren: Webinar

Fiskus trifft Vertreter. Finanzverwaltung und Steuerberatung treffen bei einem Webinar aufeinander, um typische Fälle zu beleuchten, so die ASW.

Das Einhebungsverfahren ist oft der entscheidende Faktor zwischen erfolgreicher und gescheiterter Vertretung – enstprechend wichtig sind die Regelungen und die Spielräume in diesen Situationen, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

In dem Webinar „Das Einhebungsverfahren in der Praxis – Finanzverwaltung trifft Beratung“ am 10. März sollen Finanzverwaltung und Beratung aufeinander treffen, um typische Fälle gemeinsam zu analysieren und Handlungsspielräume aufzuzeigen. Zielgruppe sind Praktikerinnen und Praktiker aus der Steuerberatung.

Der Inhalt

Bei dem Webinar geht um Zahlungserleichterungen, Nachsicht, Einhebungsverjährung u.a. Anhand von konkreten Fallbeispielen werden typische Szenarien beleuchtet, so die Veranstalter. Die Vortragenden sind Edith Capek (Deloitte) und Peter Wilhelm (BMF).

