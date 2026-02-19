Investmentfondstag 2026: Fondsrecht, Steuern, Krypto-Assets & Co

Wien. Bei Investmentfondstag stehen am 4. März Neuerungen bei Rechtslage, Besteuerung, Krypto-Assets u.a. auf dem Programm.
Beim Investmentfondstag des Finanzverlags in Wien werden am 4.3.2026 Neuerungen im Investmentfondsrecht und die aktuelle Fondsbesteuerung inkl. Krypto-Assets thematisiert, so die Veranstalter.
Vor Ort sind Prof. (FH) Dr. Armin Kammel LL.M., MBA (FS&R Excellence GmbH (in cooperation with DLA Piper Austria), Dr. Robert Schredl (Amundi) sowie Mag. Johannes Edlbacher und Dr. Jan Knesl von PwC.
Die Themen
Es geht demnach konkret u.a. um InvFG 2011, ImmoInvFG, AIFMG und InvFG; aktuelle Entwicklungen auf österreichischer und europäischer Ebene (inklusive Fonds-Besteuerung), um regulatorische Anpassungen, Anforderungen an Depotbank und Verwahrstelle, ESG-Themen beim Investmentfondsrecht, KESt-Abrechnung und Veranlagung von Erträgen bei Fonds, aktuelle Judikatur zum Fondsrecht u.v.m.
