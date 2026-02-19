Neues Praxis- und Studienhandbuch Familienrecht als Missing Link

Fachbücher. Das neue Praxis- und Studienhandbuch Familienrecht legt besonderes Augenmerk auf EMRK-Entwicklungen, so Verlag Facultas.

Das neue Praxis- und Studienhandbuch Familienrecht (in 1. Auflage erschienen) baut auf der Grundlage des Studienbuchs Familienrecht auf und ist sowohl in Gesetzgebung (vor allem im Kindschaftsrecht), Judikatur und Literatur auf dem aktuellen Stand, so Verlag Facultas. Besonderes Augenmerkt werde u.a. auf neueste Entwicklungen im Grundrechtsbereich, insbesondere zur EMRK im Ehe- und Kindschaftsrecht gelegt.

Ausbau für die Praxis

Das Werk richte sich stärker an den Bedürfnissen der Praxis aus und soll insbesondere bei familienrechtlichen Streitigkeiten im Ehe- und Scheidungsrecht, bei der Unterhalts- und Vermögensaufteilung sowie der Obsorge Orientierung liefern.

Die Autorinnen und Autoren sind Vis.-Prof. Univ.-Prof. i. R. Dr. Ferdinand Kerschner (JKU Linz), Dr. Katharina Sagerer-Forić, Juristin in der Familienberatung, eingetragene Mediatorin und ehemals JKU Linz sowie Assoz.-Prof. Dr. Thomas Schoditsch, Richter aD (KFU Graz).

Dieses „Dreier-Team“ hat das Praxis- und Studienhandbuch gemeinsam verantwortlich aufbereitet, wobei Schoditsch einen besonderen grund-

rechtlichen bzw vermögensrechtlichen (insbesondere Aufteilungsfragen) Schwerpunkt und Sagerer-Forić verstärkt Praxisbezug, vor allem im Kindschaftsrecht, einbringen, heißt es dazu im Vorwort.

Ungerechtfertigter Bedeutungsverlust

Trotz zunehmender Komplexität und praktischer Bedeutung des Familienrechts – einschlägige Konflikte und Verfahren häufen sich – habe das Rechtsgebiet in der akademischen Ausbildung vielfach in den letzten Jahren an Stellenwert verloren. Das sei angesichts der oft existenziellen persönlichen Interessen und gravierenden Vermögensverschiebungen umso bedauerlicher. Auch diese Lücke zwischen praxisorientiertem Wissen und Theorie soll die Neuerscheinung schließen.