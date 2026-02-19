 Open menu
ODDO BHF erweitert Pakt mit RBI, Schönherr berät dabei

Raiffeisen Bank International (RBI) ©S. Klimpt

Finanzbranche & Anwälte. Schönherr berät ODDO beim Ausbau ihrer Partnerschaft mit der Raiffeisen Bank International (RBI). Deren M&A-Team hat gewechselt.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat ODDO BHF, eine in Paris ansässige Finanzgruppe, bei der Erweiterung ihrer Partnerschaft mit der Raiffeisen Bank International (RBI) beraten, so eine Aussendung. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen baue auf einer erfolgreichen Kooperation im Bereich Equity Trading und Equity Research auf und erstrecke sich fortan auch auf die M&A-Beratung in Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa.

Der Umbau

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wechselte das M&A-Team der RBI im Dezember 2025 zu einer neu gegründeten Gesellschaft in Wien. ODDO BHF erweitere damit seine geografische Präsenz in Europa und vertiefe seine sektorale Expertise.

Das Schönherr-Team wurde von Sascha Hödl (Partner) und Gabriel Ebner (Rechtsanwalt) geleitet. Weiters beteiligt waren Teresa Waidmann (Partnerin), Marco Thorbauer (Partner), Volker Weiss (Partner), Peter Feyl (Partner) und Matthias Pressler (Partner), sowie Nina Zafoschnig (Counsel), Sarah Grobmüller (Rechtsanwaltsanwärterin) und Dina Mutevelic (Rechtsanwaltsanwärterin).

