CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Wien. Wirtschaftskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz ernennt drei Partner und zwei Counsel in Österreich und Zentraleuropa.

CMS verstärke damit seine Teams in Wien und CEE mit drei Partner- und zwei Counsel-Ernennungen, so eine Aussendung.

Cornelia Kreuth und Wolfgang Hellsberg wurden in Wien zu Partnern befördert, während in Kroatien Karmen Sinožić in die Partnerschaft bei Bardek, Lisac, Mušec, Skoko & Partners in Zusammenarbeit mit CMS Reich-Rohrwig Hainz aufgenommen wurde. Darüber hinaus wurden Jia Schulz-Cao und Marie-Christine Lidl in die Position des Counsel befördert.

Die Beförderten

Cornelia Kreuth (35), wurde zur Partnerin befördert und ist auf Gesellschaftsrecht/M&A spezialisiert. Sie berate regelmäßig zu zentralen gesellschaftsrechtlichen Fragen und Konzernrecht.

Wolfgang Hellsberg (36), zum Partner befördert, ist Rechtsanwalt im Team Banken & Finanzen und berate österreichische und internationale Finanzinstitute und Unternehmen bei komplexen Finanzierungstransaktionen.

In Kroatien wurde Karmen Sinožić (34) zur Partnerin bei Bardek, Lisac, Mušec, Skoko & Partners in Zusammenarbeit mit CMS Reich-Rohrwig Hainz befördert. Ihre Themen sind regulatorische Compliance, Datenschutz, Handelsrecht u.a. Diese Beförderung stärke die regionale Präsenz und die Zusammenarbeit zwischen den Büros in Wien und Kroatien.

Jia Schulz-Cao (34), der zum Counsel befördert wurde, ist Rechtsanwalt im Team Intellectual Property, Life Sciences & Healthcare und Technology, Media & Telecommunications (TMT) und zugelassener Vertreter vor dem Einheitlichen Patentgericht.

Marie-Christine Lidl (35) wurde zur Counsel befördert und ist auf Gesellschaftsrecht/M&A spezialisiert. Sie berate sowohl nationale als auch internationale Mandanten in nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmensangelegenheiten.