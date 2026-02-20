 Open menu
Personalia, Recht

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Wolfgang Hellsberg, Karmen Sinožić, Cornelia Kreuth, Jia Schulz-Cao ©CMS

Wien. Wirtschaftskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz ernennt drei Partner und zwei Counsel in Österreich und Zentraleuropa.

CMS verstärke damit seine Teams in Wien und CEE mit drei Partner- und zwei Counsel-Ernennungen, so eine Aussendung.

Cornelia Kreuth und Wolfgang Hellsberg wurden in Wien zu Partnern befördert, während in Kroatien Karmen Sinožić in die Partnerschaft bei Bardek, Lisac, Mušec, Skoko & Partners in Zusammenarbeit mit CMS Reich-Rohrwig Hainz aufgenommen wurde. Darüber hinaus wurden Jia Schulz-Cao und Marie-Christine Lidl in die Position des Counsel befördert.

Die Beförderten

  • Cornelia Kreuth (35), wurde zur Partnerin befördert und ist auf Gesellschaftsrecht/M&A spezialisiert. Sie berate regelmäßig zu zentralen gesellschaftsrechtlichen Fragen und Konzernrecht.
  • Wolfgang Hellsberg (36), zum Partner befördert, ist Rechtsanwalt im Team Banken & Finanzen und berate österreichische und internationale Finanzinstitute und Unternehmen bei komplexen Finanzierungstransaktionen.
  • In Kroatien wurde Karmen Sinožić (34) zur Partnerin bei Bardek, Lisac, Mušec, Skoko & Partners in Zusammenarbeit mit CMS Reich-Rohrwig Hainz befördert. Ihre Themen sind regulatorische Compliance, Datenschutz, Handelsrecht u.a. Diese Beförderung stärke die regionale Präsenz und die Zusammenarbeit zwischen den Büros in Wien und Kroatien.
  • Jia Schulz-Cao (34), der zum Counsel befördert wurde, ist Rechtsanwalt im Team Intellectual Property, Life Sciences & Healthcare und Technology, Media & Telecommunications (TMT) und zugelassener Vertreter vor dem Einheitlichen Patentgericht.
  • Marie-Christine Lidl (35) wurde zur Counsel befördert und ist auf Gesellschaftsrecht/M&A spezialisiert. Sie berate sowohl nationale als auch internationale Mandanten in nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmensangelegenheiten.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Thoma Bravo verteidigt Squeeze-out bei EQS Group: Die Berater
  2. ODDO BHF erweitert Pakt mit RBI, Schönherr berät dabei
  3. Sanity für Organigram: Hogan Lovells wird aktiv
  4. fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

Frauen-Anteil im Vorstand liegt weiterhin bei 13,8 Prozent

EY Scale-up Award 2026 läuft an: Bewerbungsfrist endet am 10. März

Neu in Finanz:

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Neu in Recht:

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Neues Praxis- und Studienhandbuch Familienrecht als Missing Link

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Investmentfondstag 2026: Fondsrecht, Steuern, Krypto-Assets & Co

Thoma Bravo verteidigt Squeeze-out bei EQS Group: Die Berater

Neu in Steuer:

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Wegen Pleitewelle: Insolvenzfonds-Beitrag droht zu steigen

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar

Neue EU-Geldwäsche-Verordnung als radikale Transformation

Neu in Bildung/Uni:

Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Lehrgang „Ruhestands­planer“: Finanz­berater & Anwälte als Pensions­retter

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

Neu in Personalia:

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

E+H holt Christian Cacic als Anwalt für Banking & Finance

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Thoma Bravo verteidigt Squeeze-out bei EQS Group: Die Berater

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Machen Sie sich fit für den Jahresabschluss

Energie-Software: Value kauft HAKOM mit Hogan Lovells, Herbst Kinsky