Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg

©ejn

KI & Sicherheit für Kanzleien. Wirtschaftskanzlei Görg begleitet die Blockbrain GmbH bei einer Series-A-Finanzierungsrunde über 17,5 Mio. Euro.

Unter der Federführung von Partner Prof. Stephan R. Göthel hat die deutsche Anwaltskanzlei Görg die Blockbrain GmbH bei ihrer Series-A-Finanzierungsrunde über 17,5 Millionen Euro beraten.

Die Finanzierungsrunde wurde laut einer Aussendung von Alstin Capital und 13books Capital angeführt, mit Beteiligung des Harting Technology Group Family Offices. Darüber hinaus stockten die Bestandsinvestoren Giesecke+Devrient Ventures, LBBW Ventures und Mätch VC ihr Engagement auf.

Die 2022 von Mattias Protzmann, Antonius Gress und Nam Hai Ngo gegründete Blockbrain GmbH ist auf KI-gesteuerte Prozessoptimierung für Unternehmen spezialisiert. Das Start-up biete seinen Kunden umfassenden Schutz von Unternehmensdaten und prüfe mittels eingesetzter KI-Modelle die Qualität und Integrität von Daten. Zu den Kunden zählen Kanzleien, Mischkonzerne und Industrieunternehmen wie Bosch und Lindemann.

Datensouveränität ausbauen

Mit dem frischen Kapital plant Blockbrain den Ausbau von Sicherheit, Compliance und Datensouveränität sowie die Weiterentwicklung spezialisierten Wissens und KI-Agenten. Zudem stehe die Expansion in Europa und Großbritannien im Fokus.

Im Team von Görg waren Prof. Stephan R. Göthel (Federführung, Partner, Venture Capital) sowie Felix Schmidt (Senior Associate, Venture Capital), beide aus Hamburg.

